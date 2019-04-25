Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отметил силу игроков сборной России, которые будут готовиться к чемпионату мира, но считает, что о золоте говорить слишком рано

– Все те игроки, которые сейчас приглашены в национальную сборную, и раньше выступали за нее, - сказал Михайлов, - Здесь самое главное, конечно, что они изъявили соответствующее желание и приехали.

Далее дело тренерского штаба, как будет сформирован состав, какие тройки мы увидим.

О золоте говорить, на мой взгляд, преждевременно. Звездные фамилии в составе – да, но выигрывают матчи не фамилии, выигрывает коллектив, команда. Если команда будет проникнута идеями тренерского штаба, самоотдачей, если игроки будут выкладываться на каждой тренировке и в каждом матче, тогда и победы будут. Ну а кроме того, ведь и соперники будут тоже сильные, тоже с игроками НХЛ.

Так что штаб нашей сборной ждет большая работа, а болельщиков - интересный чемпионат. (Евгений Белоусов)

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