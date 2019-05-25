Андрей Николишин: "Еще до полуфинала говорил, что не стоит сбрасывать Финляндию со счетов"

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России от Финляндии (0:1) в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2019 в Словакии.

– Обидное поражение. Основная его причина – грамотно выстроенная игра финнов. Еще до полуфинала говорил, что не стоит сбрасывать Финляндию со счетов, – сказал Николишин. – Эта сборная в четвертьфинале обыграла действующих чемпионов мира, шведов. Причем обыграла в драматичном матче. Финны то вели, то уступали, в концовке смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм, а там уже забросили решающую шайбу.

У Финляндии хорошо обученная, мастеровитая команда, с хорошими исполнителями. Самое главное, что хоккеисты финской сборной умеют играть по заданию, что они сегодня и продемонстрировали. Они здорово контролировали среднюю зону, глушили наши атаки, было трудно проходить вперед. Плюс к этому Финляндия практически свела на нет наши контратаки.

Тот быстрый переход из обороны в атаку, к которому сборная России привыкла за этот турнир, не сработал, потому что финны отлично сыграли в защите, действовали практически без потерь. Также Финляндия хорошо сыграла на подборах, вратарь нашего соперника выручал, а защитники подчищали за ним. Важно и то, что финны практически избежали удалений – их было всего два.

Как мне кажется, Россия должна была более активно играть в чужой зоне, с нашим-то подбором хоккеистов. Финны играли на контроле, постоянно старались прятаться за воротами, сохранять шайбу, сбивать темп.

Все ребята из нашей сборной – профессионалы и понимают, что если уедут с чемпионата мира совсем без медалей, это ударит вдвойне сильнее, чем сегодняшнее поражение. Уверен, они будут настраиваться на завтрашнюю игру за бронзу как на финал за золото.

В воскресенье в матче за бронзовые медали сборная России встретится с проигравшей сборной во второй полуфинальной паре Канада – Чехия. Начало – в 16.45 по московскому времени. (Иван Торопцев)

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