Александр Овечкин - о спецбригаде Малкина: "Хорошо, что забивают. Сейчас главное – результат"

Нападающий сборной России Александр Овечкин рассказал об итогах матча чемпионата мира против Австрии (5:0). По его словам, такие встречи необходимы для адаптации.

– Нужны такие матчи на чемпионате мира?

– Нужны, конечно, почувствовать игру, переходить с американских площадок на европейские немного тяжеловато, совсем другие размеры, другие углы, другая игра.

– В первом матче у вас был всего один бросок, сегодня "разбросались".

– Наше звено намного лучше играло, и вся команда в целом. Много моментов, просто не забили.

– Первая спецбригада забивает, и у вас не так много времени в большинстве.

– Это хорошо, пусть забивают. Сейчас не самое главное, кто забил, главное – результат.

– В вашей тройке были перестановки сегодня, какие ощущения от игры звена?

– Ощущения хорошие. (Игорь Еронко)

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