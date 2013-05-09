Братья Седины сыграют на чемпионате мира

Нападающие "Ванкувера" Хенрик и Даниэль Седины после поражения в серии 1/8 финала Кубка Стэнли от "Сан-Хосе" (0-4) заявили, что сыграют на домашнем чемпионате мира в Швеции. Кроме того, в стан "Тре Крунур" отправится их партнер по "Кэнакс" Александр Эдлер.

– Домашний чемпионат мира – это турнир, который приносит удовольствие, и мы с нетерпением ждем возможности снова сыграть за "Тре Крунур". Пока мы еще не знаем, приедем мы в команду в четверг или в пятницу, – приводит Expressen слова Даниэля Седина.

– Вы бы хотели играть в одной тройке с Луи Эрикссоном?

– Луи невероятно талантливый игрок, который мы проявил себя в НХЛ и в сборной. Но в команде также есть много других талантливых хоккеистов.

– Способна ли Швеция добраться до финала?

– Канада выглядит невероятно сильно, но когда дело доходит до плей-офф, где все решается в одной игре, матч может сложиться как угодно. Но мы сделаем все, чтобы Швеция прошла на турнире как можно дальше.