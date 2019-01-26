Алексей Ковалев: "На Кубке мира Россия вошла бы в тройку"

Бывший капитан сборной России Алексей Ковалев посетовал, что НХЛ решила не проводить Кубок мира в 2020 году. По мнению хоккеиста, российская команда могла бы войти в число лидеров.

- Это всегда был важный турнир, - сказал Ковалев. - В старые времена были Олимпиады, чемпионаты мира – много турниров. Даже не могу сказать, что лучше и правильнее. Конечно, Кубок Стэнли и Олимпийские игры остаются главными событиями. Меня расстроило решение НХЛ не отпускать своих игроков в Пхенчхан, но в то же время лигу можно понять. Игрокам, естественно, непросто приходится. Часто ли проводят Олимпиады? Это шанс для хоккеиста сделать что-то для своей страны.

– А если бы Кубок мира стартовал завтра, как бы Россия на нем выступила?

– Мы бы вошли в тройку. Честно, не скажу, что мы были бы первой, лучшей командой, но в топ-3 были бы. (Джиллиан Кеммерер)

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