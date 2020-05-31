Зиновьев может вернуться в «Кузню» и стать консультантом тренерского штаба

Двукратный чемпион мира Сергей Зиновьев может стать консультантом тренерского штаба «Металлурга» из Новокузнецка, с ним ведутся переговоры.

— Сергей Зиновьев является уроженцем нашего региона, воспитанником школы «Металлург» и знаменитым хоккеистом, — сказал министр физической культуры и спорта Кемеровской области-Кузбасса Сергей Мяус в интервью РИА «Новости». — И сейчас с ним ведутся переговоры о том, чтобы он пришел в клуб в качестве консультанта. Сергей многого добился в своей карьере, и я уверен, что его знания и опыт обязательно принесут немало пользы нашему хоккею.

Зиновьев выступал за «Металлург» в 1998-2000 годах, а после окончания карьеры игрока работал там генеральным директором.

Ранее «Металлург» объявил, что команду возглавил Леонид Тамбиев, до этого дважды приводивший различные команды к победам в чемпионате ВХЛ.