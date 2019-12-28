«Торос» уступил «Хумо», «Кузня» обыграла «Дизель»
Завершились два матча регулярного чемпионата ВХЛ.
«Хумо» на выезде обыграл «Торос» — 1:0. Новокузнецкий «Металлург» выиграл у «Дизеля» — 4:2.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«Торос» (Нефтекамск) — «Хумо» (Ташкент) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Воронин — 7 (Валуйский, Здунов), 54:08 — 0:1.
Вратари: Брагинский (58:51) — Смирягин.
Судьи: Бестужев, Шиханов.
28 декабря. Нефтекамск. Ледовый дворец.
«Металлург» (Новокузнецк) — «Дизель» (Пенза) — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Голы: Мокшанцев — 7 (Чемерикин), 1:28 — 0:1. Аскаров — 4 (Шубин), 19:59 — 1:1. Абрамов — 5 (Медведев, Андриянов), 36:53 — 1:2. Ердаков — 15 (Жданов), 46:00 — 2:2. Поляков — 15 (Кицын, Ердаков), 58:37 — 3:2. Скобелев — 1 (п.в.), 59:52 — 4:2.
Вратари: Литвинов — Андрюхов (59:03 — 59:52).
Судьи: Потапов, Шмаков.
28 декабря. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.