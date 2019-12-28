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«Торос» уступил «Хумо», «Кузня» обыграла «Дизель»

15:35
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Завершились два матча регулярного чемпионата ВХЛ.

«Хумо» на выезде обыграл «Торос» — 1:0. Новокузнецкий «Металлург» выиграл у «Дизеля» — 4:2.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Торос» (Нефтекамск) — «Хумо» (Ташкент) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Воронин — 7 (Валуйский, Здунов), 54:08 — 0:1.

Вратари: Брагинский (58:51) — Смирягин.

Судьи: Бестужев, Шиханов.

28 декабря. Нефтекамск. Ледовый дворец.

«Металлург» (Новокузнецк) — «Дизель» (Пенза) — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Мокшанцев — 7 (Чемерикин), 1:28 — 0:1. Аскаров — 4 (Шубин), 19:59 — 1:1. Абрамов — 5 (Медведев, Андриянов), 36:53 — 1:2. Ердаков — 15 (Жданов), 46:00 — 2:2. Поляков — 15 (Кицын, Ердаков), 58:37 — 3:2. Скобелев — 1 (п.в.), 59:52 — 4:2.

Вратари: Литвинов — Андрюхов (59:03 — 59:52).

Судьи: Потапов, Шмаков.

28 декабря. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

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