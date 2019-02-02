"Сарыарка" обыграла "Саров", "СКА-Нева" победил "Молот-Прикамье"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ермак" (Ангарск) - "Дизель" (Пенза) - 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)
Голы: Макаров - 19 (мен., Зюзякин), 11:37 - 0:1. Левитский - 3 (Копиенко, Севостьянов), 33:26 - 1:1. Левитский - 4, 37:11 - 2:1. Трапезников - 1 (А. Юшков), 44:10 - 3:1. Лапин - 3 (Бочкарев), 49:02 - 4:1. Гиндуллин - 4 (Раенко, Воробьев), 49:41 - 5:1.
Вратари: Никитин - Фокин (Носов, 49:41).
"Сокол" (Красноярск) - "Барс" (Казань) - 4:3 Б (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Назаров - 6 (бол., Князев, Цыганов), 5:20 - 1:0. Валеев - 13 (Цуканов, Галимов), 6:20 - 1:1. Емец - 4 (Воронков, Ибрагимов), 11:56 - 1:2. Шинкаренко - 3 (Кара), 33:00 - 1:3. Крылов - 6 (бол., Шевченко), 59:21 - 2:3. Князев - 8 (бол., Цыганов, Назаров), 59:47 - 3:3.
Победный буллит: Мальцев.
Вратари: Литвинов (59:06 - 59:21, 59:36 - 59:47) - Мифтахов.
"Тамбов" (Тамбов) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Ногин - 4 (бол., Родионов, Шингареев), 11:39 - 1:0. Родионов - 3 (Шингареев, Ефимов), 34:31 - 2:0. А. Гимбатов - 7 (Воронков, М. Гимбатов), 44:58 - 3:0.
Вратари: Ложкин - Печурский.
"Саров" (Саров) - "Сарыарка" (Караганда) - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы: Ремов - 5 (бол., Метальников, Горбачев), 24:03 - 0:1. Каштанов - 9 (бол., Новожилов), 25:35 - 1:1. Ломако - 17 (бол., Ибатуллин, Бутузов), 38:41 - 1:2. Сарваров - 10 (Железнов, Ломако), 44:44 - 1:3. Полунин - 7 (бол., Шахворостов, Парфирьев), 59:32 - 2:3.
Вратари: Тихомиров (59:23 - 59:32, 59:56) - Бояркин.
"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Голы: Ларичев - 12 (Огирчук, Квартальнов), 9:54 - 1:0. Ларичев - 13 (Огирчук, Квартальнов), 27:09 - 2:0. Огирчук - 7 (Ларичев), 30:20 - 3:0. Квартальнов - 12 (Огирчук, Полодян), 32:37 - 4:0.
Вратари: Богданов - Анаркулов.
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Ижсталь" (Ижевск) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Петраков - 6 (бол., Молодцов, Денежкин), 11:10 - 1:0. Ручкин - 1 (Петраков, Денежкин), 34:19 - 2:0.
Вратари: Тодыков - Долганов (58:52).