«Рубин» победил «Динамо» из Санкт-Петербурга в стартовом матче финала Кубка Петрова

«Рубин» победил «Динамо» из Санкт-Петербурга в первом матче серии финала Кубка Петрова. Команда из Тюмени одержала волевую победу со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились нападающие Николай Владимиров, Никита Мокин, Михаил Железнов и Алексей Митрофанов.

За «Динамо» шайбу забросил форвард Алексанлдр Комарицкий.

«Рубин» повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет также в Тюмени 17 апреля.

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Финал

«Рубин» (Тюмень) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Комаристый — 6 (бол., Кучерявенко, А. Назаревич), 4:54 — 0:1. Владимиров — 1 (Осипов), 25:39 — 1:1. Мокин — 3 (Хлопотов, Иванов), 30:45 — 2:1. Железнов — 1 (бол., Бусаров, Митрофанов), 46:33 — 3:1. Митрофанов — 11 (п.в., Рожков), 59:59 — 4:1.

Вратари: Назаров — Костин (57:56).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (5+15+15) — 30 (13+5+12).

Судьи: Беляев, Прокуратов.

16 апреля. Тюмень. Дворец спорта.

Счетв серии: 1-0.