«Рубин» в овертайме победил «Динамо» из Санкт-Петербурга во втором матче финала Кубка Петрова
«Рубин» в овертайме победил «Динамо» из Санкт-Петербурга во втором матче финала Кубка Петрова. Команда из Тюмени выиграла со счетом 3:2.
Автором победного гола стал нападающий Денис Давыдов.
«Рубин» повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующие два матча пройдет на площадке «Динамо». Игры в Санкт-Петербурге состоятся 20 и 21 апреля соотвественно.
Хоккей
ВХЛ
Финал
Второй матч
«Рубин» (Тюмень) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Джиошвили — 8 (Кремзер), 3:44 — 0:1. Железнов — 2 (Иванов), 11:01 — 1:1. Буруянов — 2 (Гимбатов, Чернов), 37:27 — 1:2. Давыдов — 10 (бол., Бусаров), 43:01 — 2:2. Давыдов — 11, 70:06 — 3:2.
Вратари: Назаров — Костин.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 33 (12+10+4+7) — 29 (8+5+16+0).
Судьи: Мисюрь, Тютнев.
17 апреля. Тюмень. Дворец спорта. 2100 зрителей.
Счет в серии: 2-0.