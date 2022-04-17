«Рубин» в овертайме победил «Динамо» из Санкт-Петербурга во втором матче финала Кубка Петрова

«Рубин» в овертайме победил «Динамо» из Санкт-Петербурга во втором матче финала Кубка Петрова. Команда из Тюмени выиграла со счетом 3:2.

Автором победного гола стал нападающий Денис Давыдов.

«Рубин» повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующие два матча пройдет на площадке «Динамо». Игры в Санкт-Петербурге состоятся 20 и 21 апреля соотвественно.

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Второй матч

«Рубин» (Тюмень) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Джиошвили — 8 (Кремзер), 3:44 — 0:1. Железнов — 2 (Иванов), 11:01 — 1:1. Буруянов — 2 (Гимбатов, Чернов), 37:27 — 1:2. Давыдов — 10 (бол., Бусаров), 43:01 — 2:2. Давыдов — 11, 70:06 — 3:2.

Вратари: Назаров — Костин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (12+10+4+7) — 29 (8+5+16+0).

Судьи: Мисюрь, Тютнев.

17 апреля. Тюмень. Дворец спорта. 2100 зрителей.

Счет в серии: 2-0.