«Призываю не верить домыслам». Что сказали в «Южном Урале» о смерти 23-летнего хоккеиста

Руководство «Южного Урала» высказалось по поводу трагической смерти хоккеиста команды Павла Крутия. 23-летний форвард почувствовал себя плохо во время многокилометрового кросса. По дороге в больницу он впал в кому и скончался в реанимации. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.

— Хочу выразить слова соболезнования от всего коллектива, и от молодежной команды, и от дворца спорта, и от всех, кто знал Павла, — сказал гендиректор клуба Олег Пивунов. — Мы знаем этого игрока, знаем его уровень. К сожалению, он не смог сыграть за нас. Мы скорбим и переживаем и сделаем все возможное, чтобы помочь родителям, близким и родным. Сейчас еще никакого расследования нет. Буквально вчера произошло. Никакой официальной информацией не владеем. Это будет наверное позже.



— Медосмотр у него был, он действителен до конца августа. Он проходил медосмотр и на его основании был допущен к сборам, к втягивающему ознакомительному циклу. Накануне беседовали о состоянии здоровья, — подчеркнул врач Дмитрий Лебедев. — Никаких жалоб не предъявлял. На вопрос, есть ли какие отклонения и беспокойства, Павел отвечал категорически «нет», что все у него в порядке.

— В нашем клубе произошла трагедия. Погиб молодой игрок, — сказал главный тренер Евгений Зиновьев. — Я сам отец, у меня сын такого же возраста. Это очень тяжелое событие. Выражаю соболезнования родным и близким Пашки. Я 23 года руковожу командами, от детских до профессиональных. Богатый тренерский опыт, и эти предсезонные сборы продуманы до мелочей. На многих поколениях эти программы пройдены, никаких нареканий не было. Произошло роковое стечение обстоятельств. Мы скорбим вместе с родными и близкими. Что касается нагрузок, то команда и, в частности, Павел, были допущены к занятиям профессиональным спортом. Призываю всех не верить домыслам, разговорам. Вчера у нас начался втягивающий цикл, который должен был длиться четыре дня. Нагрузок никто не давал. Была ознакомительная пробежка. Заданий не было, временного промежутка не было. Цель была — ознакомиться с трассой. Кто-то бежал, кто-то полубежал, кто-то шел пешком. Специально вывезли ребят за город на природу. Температура была 25 градусов, вполне комфортная для нашего региона.

Сейчас появится много разговоров, интерпретаций. Давайте будем руководствоваться официальной информацией на клубном сайте, на сайте лиги. Мы все скорбим, но жизнь продолжается, надо двигаться дальше.