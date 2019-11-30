Петербургское «Динамо» забросило 6 безответных шайб «СКА-Неве» и возглавило конференцию

Петербургское «Динамо» разгромило «СКА-Неву» в матче регулярного чемпионата ВХЛ — 6:0. Это позволило победителям дерби обойти соперника и возглавить таблицу конференции.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Ермак» (Ангарск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Воробьев — 7, 27:03 — 1:0. Прохоров — 2 (бол., Мартынов, Лукошин), 38:34 — 1:1.

Победный буллит: Мякинин.

«Челмет» (Челябинск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Тарасов — 3 (Фатеев, Карпухин), 26:19 — 1:0. Исаев — 2 (бол., Подкорытов, Шабанов), 43:50 — 2:0. Полозов — 3 (Хоменко, Куракин), 44:10 — 2:1. Ерофеев — 4, 44:53 — 3:1.

Вратари: Федотов — Сидоров.

«Сокол» (Красноярск) — «Буран» (Воронеж) — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Беляев — 2 (Ефимов), 14:37 — 0:1. Вилков — 4 (Мищенко, Митрофанов), 16:30 — 1:1. Чехов — 3 (Болтанов), 24:07 — 2:1. Мищенко — 6 (бол., Митрофанов), 32:02 — 3:1. Князев — 12 (Игошев, Гиздатуллин), 41:42 — 4:1. Вилков — 5 (Савельев, Бочков), 50:04 — 5:1.

Вратари: Шилин — Аляпкин.

«Горняк» (Учалы) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Михайлов — 9 (бол., Ремов, Лукин), 33:17 — 0:1. Сушинский — 3 (Воронков, Назаров), 37:20 — 1:1.

Победный буллит: Михайлов.

Вратари: Галкин — Рейзвих (32:56 — 33:17).

«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Торос» (Нефтекамск) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Баранов — 8 (бол., Жульдиков, Пименов), 62:13.

Вратари: Доненко — Сохатский.

«Южный Урал» (Орск) — «Номад» (Нур-Султан) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Муратов — 1 (Бакушин), 1:46 — 0:1. Марченков — 5 (бол., Скворцов, Жлоба), 14:51 — 1:1. Кожевников — 3 (Зайцев), 22:16 — 2:1. Мошаров — 3 (бол., Ванин, Скворцов), 37:26 — 3:1. Марченков — 6 (бол., Ванин, Марзоев), 51:46 — 4:1. Гусейнов — 1 (Муратов), 57:21 — 4:2. Зайцев — 2 (п.в.), 59:28 — 5:2.

Вратари: Кислицын — Кудрявцев (58:50 — 59:28).

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «КРС-БСУ» (Пекин) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Скатов — 7 (Васильев, Купцов), 5:40 — 1:0. Купцов — 5 (Куваев), 23:21 — 2:0. Марков — 2 (Калашников, Жирнов), 53:19 — 3:0.

Нереализованный буллит: Куваев (Молот-Прикамье), 51:26 (Вратарь).

Вратари: Гафиуллин — Боярчук.

«Ижсталь» (Ижевск) — ОРДЖИ (Пекин) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Макаров — 4 (бол., Тянулин), 13:46 — 0:1. Грицюк — 1 (Петров), 26:23 — 1:1. Джаспер — 7 (Тянулин), 29:59 — 1:2. Денисевич — 2 (Орлов), 45:08 — 2:2. Рыжов — 5 (бол., Орлов, Сухих), 64:10 — 3:2.

Вратари: Кононов — Лием.

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Голы: Барабанов — 5 (Ротенберг), 21:35 — 0:1. Комаристый — 4 (Гаврус), 33:12 — 0:2. Кулагин — 7 (Ручкин, Петраков), 41:23 — 0:3. Петраков — 3 (Гаврус, Кулагин), 47:20 — 0:4. Нечаев — 7 (Барабанов, Кремзер), 52:28 — 0:5. Жарков — 5 (Афанасьев, Паутов), 59:07 — 0:6.

Вратари: Аскаров (Лысенков, 49:37) — Тодыков.