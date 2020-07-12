«Не каждый в восторге от этой профессии». Хоккеист из ВХЛ резко высказался об отношении к игрокам после смерти Крутия

Нападающий клубов ВХЛ Евгений Крутиков резко высказался об отношении к игрокам в российском хоккее. Написать в Instagram его подвигла новость о смерти игрока «Южного Урала» Павла Крутия.

— Я никогда не боялся высказывать свое мнение, поэтому скажу тут, — написал Крутиков. — Как правило, твое сердце стучит и ты играешь в хоккей пока кому-то нужен ради достижения целей команд, ради какого-то блага. Все тебя любят, восхваляют, пока только ты работаешь на команду и приносишь им результат. Ни одному человеку в руководстве не важно, что происходит у тебя у душе, в семье, в себе, каждому главное побеждать. Для чего мы играем в эту игру? Для себя? Вряд ли.

Большинство ребят играет чтобы прокормить свою семью, и я думаю, что не каждый в восторге от этой профессии. Лично у меня было 5 операций, но я стараюсь продолжать, чтобы не подвести себя(того парня, который в 4 года пришел в эту игру) и своих родителей. Но мы все не вечны, поэтому большая просьба для всего руководства хоккея: возьмитесь за голову, чтобы потом не было поздно. Мы все одна команда. Неважно в какой команде ты играешь.

Ушел из жизни наш друг. Его сердце остановилось на кроссе. Давайте больше не допустим этого и будем относиться друг к другу, как к родным. Я считаю, что за это должен ответить каждый, кто отправил парня на кросс в +35 жары. У меня все.