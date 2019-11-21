Игорь Ларионов-младший подписал контракт со «СКА-Нева»

Форвард Игорь Ларионов-младший, сын двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова, подписал контракт со «СКА-Нева», сообщает сайт клуба ВХЛ.

Односторонний контракт с хоккеистом подписан до конца сезона.

Игрок ранее выступал за «Квебек» (25 матчей, 8 (5+3) очка «Уинсор Спитфайрз» (20 матчей, 25 (6+19) очков), «Маскегон» (25 матчей, 23 (8+15) очка). Летом 2019 года Ларионов принял участие в лагере развития СКА.