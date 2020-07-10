Гендиректор «Южного Урала» заявил, что скончавшийся хоккеист Крутий был полностью здоров по медицинским показателям
Генеральный директор клуба ВХЛ «Южный Урал» Олег Пивунов заявил, что хоккеист Павел Крутий был полностью здоров по медицинским показателям. Сегодня 23-летний молодой человек скончался.
Уутром во время тренировки игрок почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую медицинскую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался. Хоккеисту был поставлен предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.
— Мы все сейчас в шоке, ничего не предвещало такого, — цитирует Пивунова ТАСС. — Была утренняя легкая пробежка, кроссы в первый день сборов никто не дает ситуация непонятная. Была легкая пробежка без времени для ознакомления с трассой, где мы всегда потом проходим подготовку, бегаем кроссы. Температура воздуха была 25 градусов, для нашего региона это нормальная температура.
Никаких отклонений у него не было, хоккеист прошел медицинское обследование был полностью здоров по всем показателям. Ничего не предвещало такого. Он сдал тест на коронавирус, как и вся команда, положительных результатов ни у кого не было. Клуб окажет всяческую поддержку семье и близким.
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