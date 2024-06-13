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Сегодня, 21:45

Третьяк снова под санкциями Канады. За что на него нападают в этот раз?

МИД Канады ввел санкции против Владислава Третьяка
Отдел хоккея «СЭ»
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Владислав Третьяк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дело в неточности в дате рождения.

Президент ФХР и депутат Госдумы Владислав Третьяк попал в санкционный список Канады. Это не первая подобная ситуация с прославленным в прошлом хоккеистом: то же самое произошло в феврале 2023 года. Сегодня же МИД Канады вновь объявил о введении санкций против Третьяка — была исправлена неточность в его данных.

Изначально у Третьяка была неправильно указана дата рождения: вместо 1952 года в официальном документе написали 1962-й. Сейчас же эту ошибку исправили.

В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, Третьяк попал под санкции Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии и других стран. А уже через год был включен в санкционный список Канады.

В нем, как отмечает «Комсомольская правда», оказались физические и юридические лица, подпадающие под действие специальных санкций, предусмотренных законом о специальных экономических мерах и законом о правосудии для жертв коррупции среди иностранных должностных лиц. Имена добавлены в него исключительно в административных целях.

Владислав Третьяк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Всего канадские власти ввели ограничения в отношении 11 физических и 16 юридических лиц. Канада обновила санкционный список в рамках координации с международными партнерами по саммиту G7.

Также в новый санкционный список попали, в частности, новый глава Минпромторга Антон Алиханов, член Общественной палаты Екатерина Мизулина, авиакомпания «Победа» и «Российская газета».

Напомним, что в 1989-м Третьяк стал первым из европейских хоккеистов, введенных в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м он в числе первых был включен в Зал славы ИИХФ.

Хоккей
Владислав Третьяк
ФХР
7
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