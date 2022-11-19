Игрок ударил судью клюшкой по голове и избил ногами. Ужасный эпизод в любительском хоккее

Виновник будет дисквалифицирован пожизненно. Уже второй раз.

В субботу, когда в разгаре были сразу несколько классных матчей КХЛ, хоккейных людей до глубины души поразила другая новость. В матче любительских команд игрок несколько раз ударил арбитра. И не просто ударил, а попросту избил.

Три года назад под эгидой Федерации хоккея Москвы была образована лига «Трудовые резервы». Так когда-то во времена СССР называлось спортивное общество, под началом которого по всей стране функционировало множество детских и любительских секций по разным видам спорта.

Несмотря на молодость лиги, она с ходу набрала обороты и популярность. В настоящее время она насчитывает 126 команд из Москвы, Московской области, Твери и Смоленска. Все они разделены на 15 дивизионов, в которых играют от 6 до 10 команд в каждом. В высшем выступают не только выпускники хоккейных школ, но и бывшие профессионалы, правда, без звездного статуса. Далее вниз от дивизиона к дивизиону уровень мастерства и хоккейного опыта снижается. По такому принципу функционируют почти все любительские лиги мира.

Команда «Леопарды» выступает в 11-м по счету дивизионе, то есть уровень игроков далеко не самый высокий. Все они — чистые любители, никогда не занимавшиеся в хоккейной школе и начавшие играть, как правило, уже во взрослом возрасте. Вот в матче таких вот «хоккеистов» и произошел этот эпизод.

Шел второй период встречи «Леопардов» и Revol Ice.

Вот и сам момент. Если отмотать немного назад, то легко понять, что же произошло. Защитник Ризин решил провести силовой прием, но сделал это явно не по правилам. Когда игрок давно расстался с шайбой, Ризин, весьма плохо катающийся на коньках, доехал до соперника и ударил его клюшкой в грудь. По любым правилам хоккея это 200-процентный фол. Однако удаленный остался недоволен решением, сказал что-то грубое сопернику, за что справедливо был изгнан арбитрами с площадки. Это решение вывело виновника из себя, после чего произошел этот ужасный эпизод. Ризин ударил судью клюшкой наотмашь, а затем еще и добил лежачего коньком в грудь.

Реакция лиги на эпизод последовала незамедлительно.

«Хоккейная лига «Трудовые резервы» не приемлет и никогда не примет подобное поведение со стороны команд и отдельно взятых игроков; на СДК будут приняты самые жесткие меры по данному факту. Также лига готова обеспечить полное юридическое сопровождение для оказания правовой помощи пострадавшему арбитру», — говорится в пресс-релизе.

По сообщениям лиги, у судьи сломаны рёбра, челюсть, лицевая кость. Однако по информации «СЭ», с судьей ФХМ Максимом Земсковым все нормально, зафиксирован только ушиб шеи. Матч был остановлен после второго периода. Президент ФХМ Андрей Николишин заявил «СЭ», что спортивно-дисциплинарный комитет будет рассматривать этот эпизод завтра. Однако, по нашей информации, негласный вердикт уже ясен — пожизненная дисквалификация.

42-летний Николай Ризин играет в любительских лигах давно. Уровень мастерства у него, как мы уже поняли, весьма невысокий. Рост его, согласно данным лиги, 182 см, вес 87 кг. Но на вид он гораздо здоровее.

Любопытно другое. На сайте НПХЛ (одной из многочисленных корпоративных лиг) его рост 189 см и вес 105 кг, что гораздо ближе к истине. То есть свою силу этот персонаж знает. Более того, в старом профиле он на целых два года моложе. Раскрашивает его стандартную для всех статистическую страницу вот эта запись:

Пожизненно дисквалифицирован в лиге за нападение на арбитра во время игры в 2016 году

То есть подобный эпизод уже был, но игрок как ни в чем не бывало продолжил играть в другой лиге.

А вот, похоже, и тот самый эпизод.

По нашей информации, пострадавший подал заявление в правоохранительные органы. Избежать наказания уже не получится. И речь сейчас совсем не об игре в хоккей. Во время матчей бывают драки и грязные фолы, но это, даже несмотря на грубость, эмоции и часть игры. Здесь же эпизод явно выбивается из разряда спортивного противостояния. Это нападение на человека с причинением тяжкого вреда здоровью — не что иное, как уголовное преступление. Парень, а точнее уже зрелый мужчина, категорически не умеет справляться с эмоциями и попросту опасен для общества.