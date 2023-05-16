Владимр Крикунов заявил, что матчи сборной «России 25» принесут огромную пользу игрокам

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что нынешнее турне сборной «Россия 25» по городам России, Астане и Минску принесет огромную пользу как самим игрокам, так и тренерам.

«В непростое нынешнее время, когда мы отстранены от крупных международных турниров, сидеть и просто ждать нашего возвращения — огромная глупость. В ФХР это прекрасно понимают, и решение провести это турне — отличная идея. Я как тренер это полностью поддерживаю, двумя руками «за». Польза не только российской сборной, но и белорусам, и казахам. Сборная — сложный механизм. Это тренировочный процесс, физическая подготовка, питание, восстановление, логистика и многие другие вопросы. Нельзя распустить сборную, а потом собрать через год, три или пять, когда нас вернут на международную арену. В командах высокого уровня все решают детали. Если сборная не будет собираться, тренироваться и играть матчи, она будет просто не готова сходу вернуться на ЧМ и ОИ», — приводит слова Крикунова «Чемпионат».