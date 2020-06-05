«У Вовы вдруг пошла кровь изо рта. Это был какой-то фильм ужасов». Жена великого хоккеиста Крутова рассказала о его последнем дне

Нина Крутова, вдова бывшего форварда сборной СССР Владимира Крутова, рассказала о последних днях жизни хоккеиста. Крутов умер ровно восемь лет назад, 6 июня 2012 года, в возрасте 52 лет.

— Вову невозможно было заставить не то что лечь на обследование, а пойти к врачу. Он меня даже обманул, — сказала Нина Крутова. — Был у врача, говорил, все нормально. «Точно был?» — «Да». А потом оказалось, что он туда вообще не ездил. Я еще говорила: «Давай поеду с тобой». — «Что я, маленький, чтобы с тобой ездить? Давай еще за ручку возьмемся». Он очень не любил ходить к врачам.

1 июня 2012-го ему исполнилось 52 года, и мы даже не праздновали, хотя чувствовал он себя, казалось, нормально. Просто не любил он, повторяю, все эти торжества.

А 6 июня у него вдруг пошла кровь изо рта. Это был какой-то фильм ужасов. Отказала печень. Его забрали на «скорой», потом я смогла пройти к нему в реанимацию. Потом поняла, что мне просто дали с ним проститься.

Он уже лежал без сознания. Сказала ему: «Вов, давай, ты сильный. Ты сможешь». Но когда доехала из больницы домой, мне уже позвонили. И сказали, что Володя умер. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Крутовой