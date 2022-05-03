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Сегодня, 17:36

Сестра убитого в Челябинской области хоккеиста рассказала подробности инцидента

Иван Шитик
Корреспондент
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Убитый в баре «Перекресток» Челябинской области хоккеист Николай Шаров не конфликтовал с подозреваемым в баре. Об этом рассказала сестра спортсмена Маргарита.

«Николай ни с кем не конфликтовал, он заступился за людей. Все, что пишут на сайтах, что он ссорился с убийцей, — это неправда. Мой брат был с ним в хороших отношениях. Убийца приехал, сразу на улице начал стрелять, в помещении выстрелил в стол, мой брат встал то ли его успокоить, то ли закрыть людей, он с ним общался и не думал, что тот в него выстрелит», — сказала она «Газете.Ru».

По данным СМИ, у хоккеиста произошел конфликт с 35-летним ранее судимым Иваном Разживиным. После чего Разживин покинул заведение и ушел домой за охотничьим ружьем. Вскоре он вернулся в бар, где и застрелил хоккеиста (одна пуля попала в живот, другая в голову Шарову), сел в свой автомобиль и уехал.

Подозреваемого задержали, его оружие не было зарегистрировано.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/03/17676704.shtml
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