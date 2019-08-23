РУСАДА: «Кузнецов понес стандартное наказание»

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая заявила, что российский хоккеист Евгений Кузнецов понес стандартное наказание за употребление кокаина.

«Хоккеист понес стандартное наказание, за нарушение пункта 2.1 Всемирного антидопингового кодекса дисквалификация составляет четыре года, — приводит слова Пахноцкой ТАСС. — Если вы вспомните про волейболиста Павла Мороза, который за подобное нарушение был наказан на вдвое меньший срок, то у этого спортсмена была обнаружена небольшая концентрация запрещенного вещества. Юристы спортсмена сумели доказать, что употребление было во внесоревновательный период».

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года.