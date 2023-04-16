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Сегодня, 16:15

Роман Ротенберг назначен главным тренером команды «Россия 25»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг возглавил команду «Россия 25», сообщается на официальной сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Члены тренерского совета сборной единогласно проголосовали за его кандидатуру. Средний возраст команды составит 25 лет. 16 апреля будет объявлен расширенный состав сборной.

1 мая сборная отправится в турне, в ходе которого посетит Челябинск, Астану, Красноярск, Тулу и Минск. Подготовка к нему стартует 23 апреля в Новогорске.

Источник: https://fhr.ru/news/item/99254/
Сборная России по хоккею
ХК СКА
Роман Ротенберг
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