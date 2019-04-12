Невероятная тренировка Третьяка. Ретровидео, которое сделает ваш день

В сети появилось видео тренировки лучшего вратаря ХХ века, голкипера сборной СССР, а ныне президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка в 1984 году.
Третьяк отрабатывал прыжковые упражнения, расчитанные на гибкость коленного сустава для того, чтобы отражать броски по своим воротам. Тренировка проходила на открытом воздухе.
66-летний экс-хоккеист по прозвищу "Русская стена" – 3-кратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира в составе сборной СССР.
Start your day like a Soviet ice hockey goaltender– Soviet Visuals (@sovietvisuals) 11 апреля 2019 г.
1984 pic.twitter.com/exhv3SYO3b
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