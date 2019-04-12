Невероятная тренировка Третьяка. Ретровидео, которое сделает ваш день

В сети появилось видео тренировки лучшего вратаря ХХ века, голкипера сборной СССР​, а ныне президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка в 1984 году.

Третьяк отрабатывал прыжковые упражнения, расчитанные на гибкость коленного сустава для того, чтобы отражать броски по своим воротам. Тренировка проходила на открытом воздухе.

66-летний экс-хоккеист по прозвищу "Русская стена" – 3-кратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира в составе сборной СССР.