Молодежная сборная России назвала состав на второй матч в Сочи
13:57
Стал известен состав молодежной сборной России на второй матч турнира Parimatch Sochi Hockey Open против «Сочи».
Встреча пройдет сегодня, 5 августа, начало — в 15.00 по московскому времени. В первом матче молодежная сборная России также встречалась с «Сочи» и победила со счетом 6:0.
Есть состав на сегодняшнюю игру! Изучаем и готовимся болеть — трансляцию можно будет посмотреть на @MatchTV и на нашем сайте https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссия pic.twitter.com/dAJraFGDoP— Хоккей России (@russiahockey) August 5, 2020
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