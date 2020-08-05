Молодежная сборная России назвала состав на второй матч в Сочи

Стал известен состав молодежной сборной России на второй матч турнира Parimatch Sochi Hockey Open против «Сочи».

Встреча пройдет сегодня, 5 августа, начало — в 15.00 по московскому времени. В первом матче молодежная сборная России также встречалась с «Сочи» и победила со счетом 6:0.