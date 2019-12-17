Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига в интервью «СЭ» поделился мнением о решении ВАДА по России.

— Ваши слова о матче за бронзу и пойманном на допинге Евгении Кузнецове были неоднозначно восприняты в России. Что вы имели в виду?

— Будь на нашем месте другая команда, то она могла бы настоять, чтобы вернуть медали, ведь Кузнецов сыграл решающую роль в матче за бронзу. Ну, мы так не сделали, потому что понимаем, что нас одолел не только один игрок. Это командный спорт, и за это надо отвечать всем.

— Справедливы ли санкции ВАДА с требованием отстранить Россию от международных соревнований на четыре года?

— Я этим совсем не интересуюсь и против того, чтобы на каждый сбор приезжали люди, которые контролируют нас и проверяют игроков на допинг. Кажется, что в других видах нет такого пристального внимания со стороны ВАДА. Я не думаю, что надо наказывать только российский спорт. Я не вдавался в детали случившегося, но нужно сначала организовать серьезную проверку. Спорт должен оставаться спортом. Чистых спортсменов нужно наоборот выделять, помогать им и гордиться ими. (Евгений Белоусов)

Полное интервью Милоша Ржиги можно прочитать здесь.