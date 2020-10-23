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Игрок Ночной хоккейной лиги скончался во время тренировки

15:10
Юрий Куприянчик. Фото Instagram
Юрий Куприянчик. Фото Instagram

Игрок команды Ночной хоккейной лиги «Сибирский антрацит» Юрий Куприянчик умер во время тренировки, сообщает Sib.fm.

Вечером 22 октября игроку стало плохо после второй тренировки за день.

«После тренировки, прямо на скамейке стало плохо. Он очень хоккей любил. Это вторая тренировка за сегодня была. На проблемы со здоровьем вроде не жаловался. Он очень хороший человек был», — приводит Sib.fm слова представителя Ночной хоккейной лиги.

Юрию Куприянчику было 57 лет. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Дополнительная информация:

https://sib.fm/news/2020/10/23/stalo-ploho-na-skamejke-raskryty-podrobnosti-smerti-hokkeista-v-novosibirske

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