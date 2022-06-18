ФХР создаст департамент по предотвращению договорных матчей

Федерация хоккея России планирует создать департамент по предотвращению договорных матчей, сообщает сайт организации.

«С ростом количества хоккейных соревнований в России и популярности ставок на спорт Федерация хоккея России планирует создать департамент по предотвращению договорных матчей. Он будет отслеживать распространение инсайдерской информации, предотвращать конфликты интересов и манипулирование результатами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что департамент будет вести работу, опираясь на обратную связь от букмекеров и анализ игр. В случае каких-либо инцидентов он будет проводить внутренние служебные расследования.