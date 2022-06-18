ФХР создаст департамент по предотвращению договорных матчей
Федерация хоккея России планирует создать департамент по предотвращению договорных матчей, сообщает сайт организации.
«С ростом количества хоккейных соревнований в России и популярности ставок на спорт Федерация хоккея России планирует создать департамент по предотвращению договорных матчей. Он будет отслеживать распространение инсайдерской информации, предотвращать конфликты интересов и манипулирование результатами», — говорится в заявлении.
Отмечается, что департамент будет вести работу, опираясь на обратную связь от букмекеров и анализ игр. В случае каких-либо инцидентов он будет проводить внутренние служебные расследования.
Источник: https://fhr.ru/news/item/93773/
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