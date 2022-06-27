Ротенберг о матчах 3 на 3: «То же самое, когда Овечкин играет в футбол. Это популяризирует хоккей»

Главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» рассказал об успехах проведения хоккейных матчей в формате 3 на 3.

«Хоккей 3 на 3 — это новое событие для болельщиков, — сказал Ротенберг корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву. — Охват первого тура 53 миллиона, второго — 77,3 миллиона. Это уже достаточно высокие показатели. То же самое, когда Овечкин играет в футбол. Овечкин — молодец. Это современный подход, который популяризирует и хоккей, и футбол. Раньше в это время все следили только за Кубком Стэнли, а сейчас появились новые соревнования, за которыми интересно следить. Надо поблагодарить тех, кто занимается этими проектами», — сказал Ротенберг корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.