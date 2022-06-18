ФХР запустит всероссийскую лигу хоккея «3 на 3»

ФХР 1 июля официально запустит всероссийскую лигу хоккея «3 на 3», сообщает сайт организации.

«ФХР проанализировала результаты недавнего турнира по хоккею в формате «3 на 3». Учитывая позитивную обратную связь от участников, специалистов спортивной индустрии и болельщиков, принято решение о дальнейших шагах по развитию хоккея «3 на 3» под эгидой ФХР.

Основатель лиги 3HL Ильдар Халимов станет президентом новой организации — Экстремальной хоккейной лиги (Xtreme Hockey League, XHL), официальный запуск которой состоится 1 июля", — говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что 25 июня в Балашихе пройдет турнир по хоккею «3 на 3» среди профессионалов под эгидой ФХР, в котором примут участие действующие игроки КХЛ и НХЛ.