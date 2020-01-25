«Если бить детей по головам, они вырастут моральными уродами». Жесткое мнение олимпийского чемпиона

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о скандальном видео из Балашихи.

— В пятницу в интернете появилось видео, на котором тренер бьет ребенка клюшкой по шлему.

— Такое вообще нельзя делать. На практике этого тренера подобное не в первый раз. Это деградация. Кем дети вырастут после такого воспитательного процесса? Да, этот тренер был наставником Телегина. Но в каком году это было? Где новые Телегины? Жить старыми тенденциями — это кошмар. В Америке и в любой европейской стране человек бы сидел в тюрьме минимум три года за такое.

— Отец ребенка, которого били по голове, просил оставить этого тренера работать и дальше.

— Я уже обращался к родителям, это не первый случай у этого тренера. Но родители были за него. Я просил их идти в суд и разобраться — морально-этические нормы или хоккей? Мы воспитываем не хоккеистов, а граждан общества. Дети вырастут моральными уродами, если их бить по головам. (Алена Гребенькова)