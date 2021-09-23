Дацюк об игре против кандидата в президенты ИИХФ: «Вы бы раньше сказали об этом»
Нападающий Павел Дацюк ответил на вопросы журналистов на гала-матче в честь президента ИИХФ Рене Фазеля, который прошел в Санкт-Петербурге.
— Хорошая атмосфера, — отметил Дацюк. — Не мог представить, что смогу находиться в раздевалке с такими легендами хоккея. Раньше я смотрел за ними на льду, переживал за них, а теперь переодеваюсь вместе и готовлюсь на игру. Мечта детства.
— Какое ваше самое памятное воспоминание о Рене Фазеле?
— Все турниры, где мы выигрывали, памятные. Рене — хороший функционер, который развил хоккей. С его помощью игра продвинулась и встала на ступень выше.
— Сегодня вам хватило сил до конца матча?
— Да. Я готовлюсь к таким матчам.
— Не вспоминали с Игорем Ларионовым детройтовские времена и комбинации?
— На самом деле не было времени пообщаться. Матч хоть и дружеский, но проигрывать никто не хотел.
— Сегодня пришла тревожная новость: Евгений Малкин пропустит минимум два месяца регулярки НХЛ. У нас проблемы с центральными нападающими перед Олимпиадой. Расскажите, как воспитывать игроков на эту позицию? Сборной нужны такие центры, как Дацюк.
— Надо работать и развивать детей — это главное. Кроме этого, развивать нужно и детских тренеров.
— Смотрите за матчами КХЛ? «Автомобилист» радует? Команда идет на четвертом месте.
— Я наблюдаю за «Автомобилистом», присутствую практически на каждом матче, кроме вчерашнего.
— Как оцените игру Николая Хабибулина? Он сегодня много пропустил.
— Мы поговорим с ним на обратном полете. Вратарям тяжело в таких матчах. Сегодня было замечательное поздравление. Вратарь, наверное, замерз немного — долго стоял.
— В первой половине матча у соперников играл в воротах кандидат в президенты ИИХФ. Не осторожничали с ним?
— Вы бы мне раньше сказали об этом. Я бы лез на пятак, старался играть в полную силу.
— Есть ли у вас мечта стать президентом ИИХФ? Президент ИИХФ Павел Дацюк — это звучит.
— Звучит, звучит.
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