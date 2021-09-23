Дацюк об игре против кандидата в президенты ИИХФ: «Вы бы раньше сказали об этом»

Нападающий Павел Дацюк ответил на вопросы журналистов на гала-матче в честь президента ИИХФ Рене Фазеля, который прошел в Санкт-Петербурге.

— Хорошая атмосфера, — отметил Дацюк. — Не мог представить, что смогу находиться в раздевалке с такими легендами хоккея. Раньше я смотрел за ними на льду, переживал за них, а теперь переодеваюсь вместе и готовлюсь на игру. Мечта детства.

— Какое ваше самое памятное воспоминание о Рене Фазеле?

— Все турниры, где мы выигрывали, памятные. Рене — хороший функционер, который развил хоккей. С его помощью игра продвинулась и встала на ступень выше.

— Сегодня вам хватило сил до конца матча?

— Да. Я готовлюсь к таким матчам.

— Не вспоминали с Игорем Ларионовым детройтовские времена и комбинации?

— На самом деле не было времени пообщаться. Матч хоть и дружеский, но проигрывать никто не хотел.

— Сегодня пришла тревожная новость: Евгений Малкин пропустит минимум два месяца регулярки НХЛ. У нас проблемы с центральными нападающими перед Олимпиадой. Расскажите, как воспитывать игроков на эту позицию? Сборной нужны такие центры, как Дацюк.

— Надо работать и развивать детей — это главное. Кроме этого, развивать нужно и детских тренеров.

— Смотрите за матчами КХЛ? «Автомобилист» радует? Команда идет на четвертом месте.

— Я наблюдаю за «Автомобилистом», присутствую практически на каждом матче, кроме вчерашнего.

— Как оцените игру Николая Хабибулина? Он сегодня много пропустил.

— Мы поговорим с ним на обратном полете. Вратарям тяжело в таких матчах. Сегодня было замечательное поздравление. Вратарь, наверное, замерз немного — долго стоял.

— В первой половине матча у соперников играл в воротах кандидат в президенты ИИХФ. Не осторожничали с ним?

— Вы бы мне раньше сказали об этом. Я бы лез на пятак, старался играть в полную силу.

— Есть ли у вас мечта стать президентом ИИХФ? Президент ИИХФ Павел Дацюк — это звучит.

— Звучит, звучит.