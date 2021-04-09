Матч звезд за полярным кругом

Легенды хоккея сыграли в благотворительном матче в Норильске.

Настоящий матч звезд хоккея прошел 9 апреля в Норильске. На лед Дворца спорта «Арктика» вышли Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Шепелев, Алексей Жамнов, Андрей Коваленко и другие выдающиеся игроки. Вызов легендам бросили также большие мастера своего дела — крановщики, машинисты, электрогазосварщики и представители других профессий, составившие сборную Ночной хоккейной лиги Заполярья.

После первого периода казалось, что интриги не будет. Легенды повели 6:1 благодаря дублям Коваленко и Шепелева. Но во втором периоде стеной в воротах стал 53-летний Николай Кондрацкий, не позволив звездам сильно увеличить отрыв — 7:4. «Конечно, мы сильно уступаем в мастерстве, но все равно приятно сыграть против таких легенд. Мы сейчас готовимся к финалу фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Эта игра стала для нас мастер-классом. Однажды в Сочи я уже играл, там много хорошо подготовленных ребят. Так что сегодня мы получили отличную игровую практику», — поделился впечатлениями голкипер норильчан.

Но класс есть класс, и легенды уверенно привели встречу к победе — 12:7, а еще один дубль оформил Алексей Жамнов. «Главный итог таких встреч — реакция участников и зрителей. Как видите, все довольны, все смеются, и очень много детей, которые в будущем пойдут возьмут коньки и выйдут на лед», — отметил олимпийский чемпион Валерий Каменский.

«Матчи здесь становятся традиционными, и мы рады, что нас приглашают. Важно популяризировать хоккей, в том числе и такими встречами. Самый лучший пример — когда отец играет, а ребенок следит за ним с трибун», — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

Отметим, что уже по традиции пригласительные билеты обменивались на пожертвования. А «Норникель» удваивает собранные средства и направляет в детские спортивные школы. В этом году суммарно набралось 3,1 миллиона рублей.

Цифровой формат матчу придал Павел Буре. Знаменитый нападающий в этот раз не смог прилететь в Норильск, но запустил флешмоб #СыграйКакБуре в социальных сетях для жителей Таймыра. Посмотрите, как трюк Русской Ракеты повторил 11-летний Виктор Мозолев. Вместе с ним в детском зачете также победил Денис Сосновский, а среди взрослых — Влад Махновский. Такими темпами лакросс-голы для Заполярья станут нормой.

Призы победителям вручили Сергей Макаров и Владимир Мышкин. Вместе с Валерием Каменским, Алексеем Касатоновым и Александром Кожевниковым они также провели встречу с болельщиками в новом спорткомплексе «Айка», открывшемся в декабре прошлого года при поддержке «Норникеля». «Я впечатлен уровнем объекта и тем количеством видов спорта, которыми в нем можно заниматься», — отметил Алексей Касатонов. Уроки мастерства на льду провели Андрей Коваленко и Евгений Давыдов. И судя по тому, как прошел этот день в Норильске, использовать свои козыри здесь смогут для развития и спорта, и региона в целом.