Пойдет ли Капризов по пути Панарина? Сколько Кирилл будет получать по новому контракту

У звезды «Миннесоты» будет возможность выбрать, каким будет его первый полноценный договор в НХЛ.

Вчера фанатов «Миннесоты», уверенно идущей в первой четверке Западного дивизиона, всколыхнула простая, но невероятно важная для них новость: в Сент-Пол прилетел агент Капризова Пол Теофанос. А значит, главный талант «Дикарей» начал переговоры с клубом о новом контракте.

Но каким будет новое соглашение лучшего бомбардира «Миннесоты»? Все будет зависеть от того, чего хочет сам Кирилл, и по большому счету у него всего два тривиальных варианта.

Первый — это трехлетняя сделка, после окончания которой он без каких-либо ограничений выйдет на рынок свободных агентов. Многие в Северной Америке уверены, что Капризов должен пойти по пути другого клиента Теофаноса Артемия Панарина, уехавшего в Северную Америку в аналогичном возрасте. Перед «контрактом жизни» и выходом на рынок Хлебушек согласился на двухлетнее соглашение со средней зарплатой 6 миллионов долларов, а после спокойно укатил из провинциального Коламбуса в помпезный Нью-Йорк. Чем хедлайнер «Рейнджерс» не ролевая модель для новой русской звезды НХЛ?

А вот сказать, сколько сможет получить Капризов по такой сделке, достаточно сложно. Если у «Чикаго» перед тем, как выписать чек другу Патрика Кейна, было два полноценных сезона, чтобы рассчитать стоимость Панарина, то «Миннесоте» придется оценивать олимпийского чемпиона, только опираясь на укороченную регулярку.

Второй — большой, длинный контракт на срок более пяти сезонов. И если верить инсайдеру The Athletic Майклу Руссо (а верить ему чаще всего можно), то такой ход событий для «Миннесоты» наиболее предпочтителен.

Понять желание генерального менеджера «Уайлд» Билла Герина обойтись без стандартного «мостика» на три года и надолго прописать своего лидера в Сент-Поле можно. Прошлым летом после шести сезонов в КХЛ Кирилл подписал с клубом двухлетний контракт новичка, первый сезон по нему сжег еще прошлым летом благодаря решению лиги, и теперь права на своего лучшего бомбардира у «Дикарей» истекают в конце сезона-2023/24.

А еще в Сент-Поле до сих пор верят в «фактор КХЛ», допуская потенциальное возвращение воспитанника «Кузни» в Россию. И сейчас страх потерять первого игрока франшизы сильнее, чем боязнь переплатить лучшему новичку лиги после мощного дебюта в НХЛ.

При этом мнения анонимных агентов, которых все тот же Руссо опросил на тему нового контракта Капризова, расходятся. Пока одни прогнозируют, что россиянин пойдет на трехлетний контракт с «Уайлд» с зарплатой в 6-7 миллионов, другие допускают, что Теофанос будет выбивать для Кирилла долгосрочное соглашение со средним окладом не менее 8 миллионов долларов.

И практически стопроцентно Герин будет пытаться продлить своего первого нападающего на максимально длительный период. После ухода Мариана Габорика в далеком в 2009-м в «Миннесоте» не было настолько яркой звезды, от которой сносило крышу фанатам, уставшим от постоянной серости. Сейчас босс «Дикарей» и партнеры по команде делают все, чтобы уроженец Кузедеево максимально комфортно чувствовал себя в новой стране, и готовы ходить за ним по пятам, чтобы облегчить дебютный сезон в НХЛ, а маркетинговая служба клуба делает из уроженца небольшого сибирского села настоящий бренд в масштабах всей лиги. Вопрос только в том, сумеет ли Герин вместе с новым главным скаутом Джадом Брэкеттом в ближайшие три сезона превратить «Миннесоту» из аморфной команды с неясными перспективами в претендента на Кубок Стэнли и убедить Капризова стать частью «Уайлд» на долгие годы.