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Сегодня, 06:40

Настоящая бойня в плей-офф! Кучеров полез мстить за партнера, а звезды Канады и Америки удивили всех и подрались

Михаил Скрыль
Корреспондент
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23 апреля. «Тампа» — «Торонто» (3:4 2ОТ).
Фото ХК «Торонто»
«Торонто» победил «Тампу» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд.
«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Аччиари — 1 (Низ, О`Райлли), 3:24 — 0:1. Чирелли — 2 (Киллорн, Хагель), 4:50 — 1:1. Мэттьюс — 1 (Марнер, Ярнкрок), 11:10 — 1:2. Хагель — 1 (Перри, Колтон), 19:28 — 2:2. Раддиш — 1 (Кучеров, Стэмкос), 33:34 — 3:2. О`Райлли — 2 (Нюландер, Марнер), 59:00 — 3:3. Райлли — 1 (О`Райлли), 79:15 — 3:4.
Вратари: Василевский — Самсонов.
Штраф: 18 — 18.
Броски: 39 (13+15+3+8) — 28 (8+8+6+6).
Наши: Кучеров (24.20/6/0), Сергачев (37.27/1/-1) — -.
Счет в серии: 1-2.
23 апреля. Тампа. Amalie Arena.

«Тампа» и «Торонто» обменялись болезненными пощечинами в стартовых матчах серии. Игры самой огненной дуэли первого раунда плей-офф сложились противоположно. В первой царствовали «Молнии» — они забросили семь шайб и буквально не заметили соперника. Во второй «Мэйпл Лифс» перестроились и нашли, чем ответить действующему финалисту Кубка Стэнли. Серия получила невероятный сюжетный поворот: два разгрома располагали к непредсказуемому сценарию, который продолжился после переезда в Тампу.

Третий матч команды начали с быстрого обмена голами. На шайбу Ноэля Аччиари «Тампа» ответила точным броском Энтони Сиррели. «Лайтнинг» незамедлительно отреагировали на пропущенную шайбу. Большой проблемой для хозяев не стал и второй гол гостей от Остона Мэттьюса. Американец наконец-то отличился в нынешнем плей-офф, но шайба не принесла «Торонто» серьезных дивидендов. «Тампа» смотрелась солиднее с первого периода: атаковала размашистее и чаще угрожала воротам Ильи Самсонова. Голкипер «Лифс» больше Андрея Василевского вступал в игру за первый период и пропустил второй гол на последних секундах от Брендона Хагела.

Самсонов справлялся с атаками соперников во втором периоде, но все-таки пропустил на 34-й минуте. Отличился защитник Даррен Рэддиш. «Тампа» наиграла как минимум на один гол за период. «Молнии» в два раза перебросали соперника, и только надежная игра голкипера «Торонто» сохранила для команды минимальное отставание в счете. «Лайтнинг», правда, забросили четвертую шайбу, но гол Пойнта судьи справедливо отменили.

В середине третьего периода лидер «Тампы» пропустил болезненный удар. После силового приема на Пойнте на льду вспыхнула драка. Партнеры заступились за канадца. Потасовка, которая началась с прыжка Кучерова на Моргана Райлли, привела к драке Стэмкоса и Мэттьюса. Непривычно было видеть двух звезд, ввязавшихся в подобное. Толкнувший Пойнта в сторону борта Райлли избежал серьезного наказания. «Торонто» после долгого обсуждения арбитрами деталей эпизода получил большинство, но не создал серьезных проблем для Василевского.

«Тампа» грамотно обороняла нажитое за два периода преимущество, но пропустила третий гол ровно за минуту до конца основного времени. «Торонто» заменил вратаря, и духовитый Райан О'Райлли направил шайбу в ворота сквозь амуницию Василевского. Удивительно, что до штурма гостей на последних минутах «Молнии» хладнокровно играли по счету. Атаки «Мэйпл Лифс» застревали в средней зоне или ограничивались периметром, а Василевскому не пришлось творить чудеса, спасая партнеров. Однако бросок О'Райлли перевернул матч и отложил развязку до овертайма.

Овертайм — игра до одной ошибки. Распустить зрителей по домам мог Кучеров. После контратаки форвард выбрался на опасную позицию, но Самсонов среагировал на бросок ловушкой. «Молнии» создали больше моментов в овертайме, перебросали соперника, но забить удалось гостям. Самсонов выиграл вратарскую дуэль у Василевского, который пропустил решающий гол после дальнего броска Моргана Райлли. Игра голкипера стала икс-фактором для «Торонто». Илья хоть и пропустил три гола, но позволил партнерам оформить камбэк и не дрогнул в овертайме. Гости повели в серии, но говорить о серьезном преимуществе преждевременно. «Тампа» — закаленный кубковый боец, который умеет держать удар. Сюжет после третьей игры остался не менее запутанным.

Никита Кучеров
Остон Мэттьюс
Стивен Стэмкос
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
2 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Виннипег
0 - 0
2 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
2 - 1
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
5. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
2 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
1 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
2 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
0 - 0
5. Бостон - Флорида
0 - 0
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Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
1 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Миннесота
0 - 0
1 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 1
1. Каролина - Айлендерс
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2. Каролина - Айлендерс
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3. Айлендерс - Каролина
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Тампа-Бэй – Торонто
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Леон Драйзайтль

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И Г
Крис Крайдер

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Даллас

 3 4
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 1 0.84
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Миннесота

 2 1.18
Игорь Шестеркин

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