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Сегодня, 09:30

Капризов — в тени. Но мешает ли это «Миннесоте»?

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Кирилл Капризов (справа) против нападающего «Далласа» Йоэля Кивиранты
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
«Дикари» повели в серии.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч
«Миннесота» — «Даллас» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Голы: Зуккарелло — 1 (Хартман, Клингберг), 16:45 — 1:0. Юханссон — 2 (Болди), 22:14 — 2:0. Гленденинг — 1 (Кивиранта, Факса), 22:25 — 2:1. Фолиньо — 1 (бол., Нюквист, Сперджен), 31:24 — 3:1. Зуккарелло — 2 (Хартман, Клингберг), 54:07 — 4:1. Хартман — 2 (п.в., Миддлтон), 58:10 — 5:1.
Вратари: Густавссон — Эттингер (55:17 — 58:10).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 25 (9+9+7) — 24 (6+9+9).
Наши: Капризов (22.10/1/+2) — Дадонов (15.35/1/0).
22 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19309 зрителей.
Счет в серии: 2-1.

«Миннесота» — одна из лучших домашних команд в нынешнем сезоне НХЛ и «Даллас» в этом тоже убедился. После разгромного поражения (3:7) в Техасе команда Дина Эвасона провела качественную работу над ошибками и ничего не позволила сделать своему сопернику. Еще не время для каких-либо выводов, но если «Старз» будут и дальше играть так, как сегодня, то отпуск для их них может наступить гораздо раньше, чем многие ожидали.

«Даллас» в этой паре считался фаворитом и в предыдущем матче казалось, что техасцы окончательно нащупали свою игру. Однако на данный момент «дикари» превосходят все ожидания, а их команда готова бороться в любой ситуации. К тому же в состав вернулись защитник Джон Клингберг, а также форвард Райан Хартман. На одну смену на льду появился даже Эрикссон Эк, но последствия травмы все еще беспокоят его.

Помимо этих изменений, Дин Эвасон снова провел вратарскую перетасовку. После провальной игры Марка-Андре Флери место в воротах досталось Филипу Густавссону. Швед набрал шикарную форму и не совсем понятно, почему за прошлой встречей он наблюдал со скамейки. В первом матче серии Филип отразил 51 бросок из 53 и обновил клубный рекорд по числу сэйвов в матче плей-офф, ранее принадлежавший Оскару Бэкстрему.

22&nbsp;апреля. &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бостон&raquo;&nbsp;&mdash; 2:4. Давид Пастрняк и&nbsp;Дмитрий Орлов. Гениальная игра Орлова: российский защитник по-новому раскрылся в «Бостоне»

«Даллас» же пока вынужден обходиться без своего ветерана Джо Павелски. Опытный американец до сих пор не восстановился после силового приема от Мэтта Дамбы. Форвард продолжает проходить тесты по поводу сотрясения мозга и не отправился с командой на выезд. Как ни крути, но для «Старз» это серьезная потеря, которая может стать роковой. Сегодня гости выглядели в атаке блекло, а равное количество бросков не должно вводить в заблуждение.

«Миннесота» действовала гораздо острее и в концовке первого периода заслуженно повела в счете. Матс Цуккарелло здорово сыграл на пятаке и открыл счет своим голам в текущем плей-офф. Сразу же после перерыва преимущество «Уайлд» увеличил Маркус Юханссон. Бывший форвард «Вашингтона» отлично вписался в состав «дикарей» и сегодня забил очень эффектный гол, издевательски разобравшись с обороной «Далласа».

Всего через десять секунд после этого Люк Гленденинг размочил ворота Густавссона, но на общем рисунке игры это никак не отразилось. На льду было много борьбы и единоборств, но «дикари» чувствовали себя очень уверенно и действовали с позиции первого номера. Если бы не удача на стороне гостей, то счет мог стать гораздо крупнее. «Миннесота» трижды проверила на прочность каркас ворот соперника, а Юханссон чудом не оформил дубль.

Также классный матч провел нападающий «Уайлд» Маркус Фолиньо. Американец выжигал лед активностью и стал автором третьего гола своей команды. Шайбу сначала отменили из-за игры высокоподнятой клюшкой, но после просмотра судьи поменяли решение. Гол был забит в большинстве и с дисциплиной у «Далласа» действительно были проблемы. Гости подарили сопернику четыре большинства, одно из которых стало ключевым.

В третьем периоде Цуккарелло записал на свой счет дубль, окончательно убив интригу. Гости попытались спасти ситуацию и за четыре минуты до сирены сняли голкипера, но Хартман воспользовался преимуществом и поставил точку. Именно Райан стал главным бомбардиром матча, набрав 3 (1+2) очка. Кирилл Капризов снова остался в тени и во второй встрече подряд не смог отметиться результативными действиями. Его плотно опекают соперники, задевают разными способами, но Кирилл готов постоять не только за себя, но и за партнеров.

Следующая игра может стать в серии определяющей. Если «Миннесота» продолжит свою домашнюю тенденцию, то права на ошибку у «Далласа» уже не будет.

Кирилл Капризов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
1 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Виннипег
0 - 0
1 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
1 - 1
1. Колорадо - Сиэтл
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2. Колорадо - Сиэтл
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3. Сиэтл - Колорадо
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0 - 0
5. Колорадо - Сиэтл
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1 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
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2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 2
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2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
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3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
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0 - 0
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Бостон - Флорида
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1. Бостон - Флорида
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2. Бостон - Флорида
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Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
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Каролина - Айлендерс
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