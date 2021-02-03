Русский вратарь имел все, чтобы стать первым номером «Вашингтона». Но череда неудач и чешский выскочка могут поставить крест на мечте

Голкипер Илья Самсонов пережил Холтби, не дождался конкуренции с Лундквистом, но может проиграть спор малоизвестному Витеку Ванечеку.

Самсонов умеет держать удар

Еще месяц назад такая постановка вопроса казалась маловероятной. От российского голкипера ожидали большого прогресса. В прошлом сезоне Илья громко заявил о себе и доказал, что готов играть на самом высоком уровне. Яркий дебют, эффектные спасения и доверие со стороны руководства «Кэпиталс». Однако сейчас перспективы Самсонова не кажутся такими однозначными. 25-летний чех, который никогда ранее не играл в НХЛ, намеревается усадить россиянина на лавку.

В своем первом сезоне в лиге Илья провел 26 матчей, одержал 16 побед, отражая 91,3% бросков и пропуская в среднем за игру 2,55 шайбы. Он даже установил рекорд «Вашингтона», победив в 12 из 14 дебютных игр. Пока журналисты рассуждали о шансах Самсонова завоевать «Колдер Трофи», вратаря ждали заметный спад и череда неудач.

Черная полоса Самсонова началась в феврале 2020 года. Тогда Илья провел 5 матчей (4 в старте), а «Вашингтон» ни в одном из них не одержал победу. За этот отрезок голкипер пропустил 14 шайб, а его процент отраженных бросков составил 87,7 . В марте перед остановкой чемпионата из-за пандемии россиянин успел сыграть против «Рейнджерс», но пропустил шесть шайб (5 из них забил Мика Зибанежад), а «Кэпиталс» уступили в овертайме.

Тем не менее Илья умеет после ряда провальных матчей возвращаться на должный уровень. В своих первых 17 играх за «Херши» в АХЛ россиянин одержал всего пять побед при показателе отраженных бросков 85,5%. После такого отрезка Самсонову удалось перезагрузиться и победить в 15 из 20 следующих игр. Илья отражал уже 93,4% бросков.

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Его сильную ментальную сторону отметил и тренер вратарей «Вашингтона» Скотт Мюррей: «Самсонов очень уверен в себе и своих способностях. Он может адаптироваться к любой ситуации. Илья никогда не ищет виноватых и старается работать над каждой деталью своей игры». Сам голкипер сказал, что ему понадобилось десять матчей для того, чтобы почувствовать уверенность в себе на уровне НХЛ.

Откуда взялся чешский ноунейм

Ожидалось, что в минувшем плей-офф Самсонов станет первым голкипером «Вашингтона». Брэйден Холтби проводил один из худших сезонов в своей карьере, поэтому у россиянина были все шансы выиграть конкуренцию у канадца. Однако глупая травма помешала Илье сыграть в матчах на вылет. По некоторой информации, голкипер упал с квадроцикла в Магнитогорске и повредил спину. На тренировке он усугубил повреждение. Сообщалось о защемлении нерва.

Самое главное в этой истории — то, что голкипер не сообщил руководству клуба о случившемся. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказал разочарование поступком Самсонова и назвал его травму неспортивной. В Северной Америке очень не любят такие вещи, и они могут серьезно сказаться на дальнейших рабочих отношениях. Но россиянина простили, хотя осадок наверняка остался.

«Самсонов готов к тренировочному лагерю. Он здоров и будет работать вместе со всей командой. Илья на пути к тому, чтобы стать нашим первым номером. Ему есть что доказывать, и он готов взять ситуацию в свои руки», — говорил Маклеллан перед стартом текущего сезона. Для того чтобы у россиянина был сильный напарник и наставник, в команду пригласили Хенрика Лундквиста. К сожалению, у легендарного шведа обнаружили проблемы с сердцем, и он отправился на операционный стол. В итоге клуб подписал 39-летнего Крэйга Андерсона.

Именно американец должен был составить пару Самсонову. Однако, к удивлению многих, Андерсон попал в список запасных, а на горизонте появился молодой Витек Ванечек. «Мы решили, что именно он будет напарником Самсонова. Хотим увидеть его в деле. Мы довольны тем, как Ванечек прогрессирует. Раньше у него было не так много шансов попасть в НХЛ. Теперь он готов схватиться за эту возможность», — делился мыслями генеральный менеджер «Вашингтона».

На старте сезона шансы предоставили обоим, однако Самсонов не выглядел первым номером. Голкипер неоднократно терял ворота, отдавал рискованные передачи и тяжело передвигался от штанги к штанге. Последнюю проблему отмечали тренеры, когда Илья выступал в АХЛ. По их словам, прогресс ощущался, но, судя по всему, работы впереди еще много.

А вот так неаккуратно Илья действовал в матче против «Питтсбурга». За эту ошибку команда поплатилась пропущенным голом.

This took a little over 3 minutes to review but upon further review #LetsGoPens Colton Sceviour with a good goal! #AllCaps Ilya Samsonov makes a turn over behind the net and Sceviour makes him pay ? Pens tie it up 2-2. pic.twitter.com/M5jqakar0s — Hockey Hound (@HockeyHoundShow) January 17, 2021

В текущем сезоне российский вратарь сыграл в двух матчах и пропустил семь шайб. Его процент отраженных бросков составляет 86,6. Конечно, Илье было по силам хоть как-то исправить ситуацию, но в дело вмешался коронавирус. Мало того, что Самсонов сдал положительный тест, так еще был замечен в компании Овечкина, Орлова и Кузнецова без ношения медицинской маски. В итоге все четверо отправились на карантин, а клуб получил штраф в 100 тысяч долларов.

На американских форумах уже шутят, что Илья притягивает неудачи для «Вашингтона». Не стоит серьезно реагировать на подобные комментарии, но побеспокоиться за место в воротах Самсонову точно придется. Пока Ванечек смотрится очень уверенно. Порой даже не верится, что он дебютант НХЛ.

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В восьми сыгранных матчах он одержал пять побед и только трижды отражал менее 90% бросков. Чех даже вошел в десятку лучших вратарей-дебютантов, набрав с командой очки в семи матчах подряд. Он повторил результат бывшего голкипера «Вашингтона» Джима Кэри в сезоне-1994/95. А еще Ванечек умеет разговаривать со штангами.

Vitek Vanecek kisses the post after the Taylor Hall penalty shot attempt #ALLCAPS pic.twitter.com/B49hL54qNz — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 24, 2021

Чешский голкипер провел два тяжелых матча против «Бостона», где по его воротам в сумме нанесли 75 бросков. Семь из них достигли цели. Результат для новичка — достойный.

Here's one of Vanecek's impressive saves so far tonight, sliding back in front of the net to make the stop https://t.co/52ZKBz2fxa — Samantha Pell (@SamanthaJPell) January 31, 2021

О сроках возвращения Самсонова пока ничего не известно. На карантине игроки не имеют права с кем-либо тренироваться. Нетрудно догадаться, что Илье вновь придется набирать форму и вкатываться в непростой для себя сезон. Абсолютно нельзя исключать тот факт, что к тому времени Ванечек застолбит за собой статус первого вратаря «Вашингтона». При уверенной игре Ванечека у тренерского штаба вряд ли найдутся предпосылки сажать чеха на лавку.

«Я готов выйти на новый уровень. Меня ожидает знаковый сезон в карьере», — говорил Самсонов. Теперь придется доказывать слова на деле. В данной ситуации «Вашингтону» можно даже позавидовать. Не каждая команда может похвастаться тандемом из двух молодых и перспективных вратарей. Важнейшая позиция занята двумя недорогими голкиперами, которые намерены прогрессировать. При такой конкуренции и воспитываются лидерские качества спортсменов.