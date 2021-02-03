Неизвестные фото «Русской пятерки» «Детройта». Публикуются впервые

Молодые Фетисов, Константинов, Ларионов, Федоров, Козлов до того, как стать легендами.

Все, кто знает хоть что-то про хоккей, в курсе существования «Русской пятерки» «Детройта» и ее успехов. Далеко не все мастера советского хоккея стали звездами за океаном, не принимали североамериканский стиль игры, не приживались к чуждому образу жизни.

Фанат советского хоккея тренер Скотти Боумэн и менеджмент «Детройта» не побоялись пойти на невероятно смелый по тем временам эксперимент: зная о традициях наигрывания звеньев и пятерок в СССР, соединить школу, опыт и молодость российского хоккея, пригласив в команду ветеранов Вячеслава Фетисова (в сезоне-1994/95) и Игоря Ларионова (в сезоне-1995/96) к уже имеющимся в команде Сергею Федорову, Владимиру Константинову и Вячеславу Козлову.

С первого захода выиграть Кубок Стэнли не удалось. В финале конференции плей-офф-1996 «Детройт» уступил «Колорадо». Однако игра «Русской пятерки» строилась на основе лучших образцов советского хоккея, благо уровень исполнителей позволял это делать, а тренер не мешал. Отобрать шайбу у русских из «Детройта» было архисложной задачей даже для лучших игроков НХЛ.

Редакция «СЭ» понимала, что в Городе моторов творятся великие дела и рождается легенда. Командированный по такому случаю фотограф Александр Вильф в ноябре 1996 года запечатлел россиян «Ред Уингз» в быту: молодыми, полными сил и мощи, чтобы завоевать следующие два Кубка Стэнли.

Наслаждайтесь фото Федорова в кепке ФБР, Вячеслава Козлова с кипой новеньких деревянных тогда еще клюшек, Ларионова, уже тогда носившего очки, Фетисова с Боумэном, жареными и более-менее свежим номером «СЭ».

Сергей Федоров и Вячеслав Фетисов. Фото Александр Вильф

Вячеслав Козлов. Фото Александр Вильф

Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов. Фото Александр Вильф

Вячеслав Фетисов. Фото Александр Вильф

Вячеслав Фетисов. Фото Александр Вильф

И конечно, Владимира Константинова и Сергея Мнацаканова. В добром здравии, за семь месяцев до страшной аварии, в которую попал лимузин с укуренным водителем.

Сергей Мнацаканов и Владимир Константинов. Фото Александр Вильф

Фото, на котором запечатлена вся пятерка в профиль перед тренировкой у катка, облетело весь мир, украсило не одну обложку печатных изданий и видеопродукции. Остальные кадры так и остались бы лежать в архиве «СЭ» в качестве диапозитивов. Но зачем, когда их можно легко отсканировать и показать всем, кто любит хоккей?

Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Владимир Константинов, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов. Фото Александр Вильф

Вячеслав Козлов. Фото Александр Вильф

Владимир Константинов. Фото Александр Вильф

Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов. Фото Александр Вильф

Сергей Федоров. Фото Александр Вильф

Вячеслав Козлов (справа) дает интервью. Фото Александр Вильф

Игорь Ларионов. Фото Александр Вильф

Вячеслав Фетисов. Фото Александр Вильф