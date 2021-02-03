Неизвестные фото «Русской пятерки» «Детройта». Публикуются впервые
Все, кто знает хоть что-то про хоккей, в курсе существования «Русской пятерки» «Детройта» и ее успехов. Далеко не все мастера советского хоккея стали звездами за океаном, не принимали североамериканский стиль игры, не приживались к чуждому образу жизни.
Фанат советского хоккея тренер Скотти Боумэн и менеджмент «Детройта» не побоялись пойти на невероятно смелый по тем временам эксперимент: зная о традициях наигрывания звеньев и пятерок в СССР, соединить школу, опыт и молодость российского хоккея, пригласив в команду ветеранов Вячеслава Фетисова (в сезоне-1994/95) и Игоря Ларионова (в сезоне-1995/96) к уже имеющимся в команде Сергею Федорову, Владимиру Константинову и Вячеславу Козлову.
С первого захода выиграть Кубок Стэнли не удалось. В финале конференции плей-офф-1996 «Детройт» уступил «Колорадо». Однако игра «Русской пятерки» строилась на основе лучших образцов советского хоккея, благо уровень исполнителей позволял это делать, а тренер не мешал. Отобрать шайбу у русских из «Детройта» было архисложной задачей даже для лучших игроков НХЛ.
Редакция «СЭ» понимала, что в Городе моторов творятся великие дела и рождается легенда. Командированный по такому случаю фотограф Александр Вильф в ноябре 1996 года запечатлел россиян «Ред Уингз» в быту: молодыми, полными сил и мощи, чтобы завоевать следующие два Кубка Стэнли.
Наслаждайтесь фото Федорова в кепке ФБР, Вячеслава Козлова с кипой новеньких деревянных тогда еще клюшек, Ларионова, уже тогда носившего очки, Фетисова с Боумэном, жареными и более-менее свежим номером «СЭ».
И конечно, Владимира Константинова и Сергея Мнацаканова. В добром здравии, за семь месяцев до страшной аварии, в которую попал лимузин с укуренным водителем.
Фото, на котором запечатлена вся пятерка в профиль перед тренировкой у катка, облетело весь мир, украсило не одну обложку печатных изданий и видеопродукции. Остальные кадры так и остались бы лежать в архиве «СЭ» в качестве диапозитивов. Но зачем, когда их можно легко отсканировать и показать всем, кто любит хоккей?
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