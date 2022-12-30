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Сегодня, 10:45

Сезон под откос. Единственный русский чемпион НХЛ мучается из-за старой травмы

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Адмирал» довел свою игру до совершенства. Никаких лишних движений, идеальная простота и умение реализовывать немногочисленные моменты. В итоге практически стерильная победа над «Амуром» со счетом 2:0. Можно отметить игру Никиты Серебрякова, отразившего 29 бросков, но ведь не сказать, что он провел гениальный матч, хоть и заработал четвертый «сухарь» в сезоне. Отразил свои броски, пару раз спас, как и должен делать нормальный голкипер. Но с такой обороной очень легко повышать свой коэффициент отраженных бросков. Каждый хоккеист трех звеньев обязан помогать Никите, никто не рискует и не берет инициативу на себя. Вперед идти позволяется первому звену и Либору Шулаку, все остальные сторожат соперника в средней зоне, а если и пропускают за синюю, то на такие позиции, откуда нормально не бросить.

Все это напоминает ЦСКА времен Игоря Никитина. Хоккей довольно незрелищный, но эффективный, только у московского клуба лучшие исполнители, и они забивали больше. «Амуру» ведь удавалось расшатать команду из Владивостока в предыдущих встречах, но только не в этот раз. «Адмирал» снова прыгнул на четвертую строчку в таблице, впрочем, «Амур» не вылетел из числа претендентов на место в плей-офф. В последний игровой день на лед выйдут основные конкуренты, вряд ли все смогут набрать очки. «Нефтехимик» заканчивает год в Казани, «Трактор» принимает на своей площадке «Металлург», а «Барыс» уже в отпуске. Да и сами хабаровчане снова встречаются с «Адмиралом» и постараются хоть что-то придумать. Но рецепта победы нет. Остается надеяться, что Серебряков допустит ошибку.

Александр Горшков, Либор Шулак, Никита Серебряков (слева направо). Суперрезультат за мизерные деньги. «Адмирал» идет на лучший сезон в истории

Назначение

В тренерский штаб команды МХЛ «Спартак» вошел Александр Барков. Немного удивительное решение клуба взять на работу ветерана тренерского цеха. Барков-то, понятно, устал сидеть дома. Обычно специалисты, имеющие опыт работы на посту главного тренера в КХЛ, не соглашаются на такое понижение, но можно так остаться в запасе на долгий период. Тем более что на более высоком уровне похвастаться нечем. Отрезок работы в «Металлурге» считается одним из самых провальных в истории клуба. Прекрасно помню, как Барков довольно быстро терял контроль, а хоккеисты прекращали стараться на льду. Все закончилось досрочной отставкой при незавидном турнирном положении.

Были периоды работы в «Ак Барсе», в «Амуре», а последний раз тренера можно было увидеть в «Ладе». И в Тольятти также все закончилось провалом. Доверие Владимира Кречина специалист не оправдал.

Далее Барков пропадал в низших лигах. Трудился в системе «Куньлуня». Работал с молодежной командой, а также с клубом Высшей лиги. Помню его по МХЛ, когда команда в свой первый сезоне заняла 13-е место в Западной конференции с разрывом от восьмой позиции на 19 очков. Это, конечно, не показатель, в команде было много китайских ребят, а они вообще не понимали, что надо делать на площадке.

Барков всегда был весел, улыбчив и доброжелателен. При нем здорово раскрылся Павел Крутий, чья жизнь оборвалась на сборах в «Южном Урале». Форварду позволяли на льду все, и он набрал 64 очка.

Новый тренер «Спартака» всегда считался даже не либералом тренерского цеха, а скорее анархистом. Не стеснялся при команде употреблять снюс, был сторонником расслабленной атмосферы, но у нас это быстро перерастало в отсутствие дисциплины. Барков — сторонник европейского подхода, когда тренер хоккеисту друг и брат, но у нас подобное не работает. Не совсем понятно, чем специалист поможет молодежке «Спартака», но в клубе не всегда происходят назначения по понятным принципам.

Повреждение

«Колорадо», заплатив Валерию Ничушкину большие деньги по новому контракту, пока не получает отдачи от хоккеиста. Российский форвард снова получил повреждение и выбыл на неопределенный срок. Напомним, что Валерий травмировался в финале Кубка Стэнли, но провел всю серию до конца, помог команде выиграть трофей, однако последние встречи давались ему с трудом. Российский нападающий сразу после победы не мог самостоятельно ходить и даже на торжественных мероприятиях уже был не способен отжигать по полной программе.

Валерий Ничушкин. «Проиграли пятый матч финала — начал психовать. Казалось, упускаем кубок». Первое интервью Ничушкина после чемпионства в НХЛ

За все надо платить. Геройство на льду (правда, в понятный момент) обернулось серьезной операцией, последствия которой ощущаются до сих пор. Лето пришлось провести в клинике, и вместо положительных эмоций во время отпуска хоккеист тратил время на восстановление. Сезон при этом Ничушкин начал здорово, шел среди лучших бомбардиров команды, травма никак не изменила его, а он стал сильнее, но затем последовало еще одно повреждение, снова операция в ноябре, которая, видимо, прошла не совсем удачно.

Проклятый голеностоп никак не лечится, а Валерию приходится ходить по врачам. Насколько известно, после летней операции у него в ноге осталась пластина, и Ничушкин не без основания предполагал, что с ней возникнут сложности. Видимо, имплант не помогает, а скорее мешает. Напомним, что июле российский хоккеист подписал новый контракт с «Лавинами». За восемь лет он получит 49 миллионов долларов. Так что один год можно потратить на восстановление здоровья. Все-таки он принес кубок клубу, пожертвовав своим здоровьем.

Валерий Ничушкин
ХК Адмирал
ХК Амур
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Спартак (Москва)
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5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
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2 Торонто 36 22 14 50
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4 Детройт 34 15 19 37
5 Баффало 33 17 16 36
6 Флорида 36 16 20 36
7 Оттава 35 16 19 35
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3 Миннесота 35 20 15 42
4 Колорадо 34 19 15 41
5 Сент-Луис 36 17 19 37
6 Нэшвилл 33 14 19 33
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8 Чикаго 34 8 26 20
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1 Вегас 38 24 14 50
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Баффало – Детройт
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Вашингтон – Оттава
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Тампа-Бэй – Рейнджерс
2 : 1 Б
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