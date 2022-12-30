Сезон под откос. Единственный русский чемпион НХЛ мучается из-за старой травмы
Матч
«Адмирал» довел свою игру до совершенства. Никаких лишних движений, идеальная простота и умение реализовывать немногочисленные моменты. В итоге практически стерильная победа над «Амуром» со счетом 2:0. Можно отметить игру Никиты Серебрякова, отразившего 29 бросков, но ведь не сказать, что он провел гениальный матч, хоть и заработал четвертый «сухарь» в сезоне. Отразил свои броски, пару раз спас, как и должен делать нормальный голкипер. Но с такой обороной очень легко повышать свой коэффициент отраженных бросков. Каждый хоккеист трех звеньев обязан помогать Никите, никто не рискует и не берет инициативу на себя. Вперед идти позволяется первому звену и Либору Шулаку, все остальные сторожат соперника в средней зоне, а если и пропускают за синюю, то на такие позиции, откуда нормально не бросить.
Все это напоминает ЦСКА времен Игоря Никитина. Хоккей довольно незрелищный, но эффективный, только у московского клуба лучшие исполнители, и они забивали больше. «Амуру» ведь удавалось расшатать команду из Владивостока в предыдущих встречах, но только не в этот раз. «Адмирал» снова прыгнул на четвертую строчку в таблице, впрочем, «Амур» не вылетел из числа претендентов на место в плей-офф. В последний игровой день на лед выйдут основные конкуренты, вряд ли все смогут набрать очки. «Нефтехимик» заканчивает год в Казани, «Трактор» принимает на своей площадке «Металлург», а «Барыс» уже в отпуске. Да и сами хабаровчане снова встречаются с «Адмиралом» и постараются хоть что-то придумать. Но рецепта победы нет. Остается надеяться, что Серебряков допустит ошибку.
Назначение
В тренерский штаб команды МХЛ «Спартак» вошел Александр Барков. Немного удивительное решение клуба взять на работу ветерана тренерского цеха. Барков-то, понятно, устал сидеть дома. Обычно специалисты, имеющие опыт работы на посту главного тренера в КХЛ, не соглашаются на такое понижение, но можно так остаться в запасе на долгий период. Тем более что на более высоком уровне похвастаться нечем. Отрезок работы в «Металлурге» считается одним из самых провальных в истории клуба. Прекрасно помню, как Барков довольно быстро терял контроль, а хоккеисты прекращали стараться на льду. Все закончилось досрочной отставкой при незавидном турнирном положении.
Были периоды работы в «Ак Барсе», в «Амуре», а последний раз тренера можно было увидеть в «Ладе». И в Тольятти также все закончилось провалом. Доверие Владимира Кречина специалист не оправдал.
Далее Барков пропадал в низших лигах. Трудился в системе «Куньлуня». Работал с молодежной командой, а также с клубом Высшей лиги. Помню его по МХЛ, когда команда в свой первый сезоне заняла 13-е место в Западной конференции с разрывом от восьмой позиции на 19 очков. Это, конечно, не показатель, в команде было много китайских ребят, а они вообще не понимали, что надо делать на площадке.
Барков всегда был весел, улыбчив и доброжелателен. При нем здорово раскрылся Павел Крутий, чья жизнь оборвалась на сборах в «Южном Урале». Форварду позволяли на льду все, и он набрал 64 очка.
Новый тренер «Спартака» всегда считался даже не либералом тренерского цеха, а скорее анархистом. Не стеснялся при команде употреблять снюс, был сторонником расслабленной атмосферы, но у нас это быстро перерастало в отсутствие дисциплины. Барков — сторонник европейского подхода, когда тренер хоккеисту друг и брат, но у нас подобное не работает. Не совсем понятно, чем специалист поможет молодежке «Спартака», но в клубе не всегда происходят назначения по понятным принципам.
Повреждение
«Колорадо», заплатив Валерию Ничушкину большие деньги по новому контракту, пока не получает отдачи от хоккеиста. Российский форвард снова получил повреждение и выбыл на неопределенный срок. Напомним, что Валерий травмировался в финале Кубка Стэнли, но провел всю серию до конца, помог команде выиграть трофей, однако последние встречи давались ему с трудом. Российский нападающий сразу после победы не мог самостоятельно ходить и даже на торжественных мероприятиях уже был не способен отжигать по полной программе.
За все надо платить. Геройство на льду (правда, в понятный момент) обернулось серьезной операцией, последствия которой ощущаются до сих пор. Лето пришлось провести в клинике, и вместо положительных эмоций во время отпуска хоккеист тратил время на восстановление. Сезон при этом Ничушкин начал здорово, шел среди лучших бомбардиров команды, травма никак не изменила его, а он стал сильнее, но затем последовало еще одно повреждение, снова операция в ноябре, которая, видимо, прошла не совсем удачно.
Проклятый голеностоп никак не лечится, а Валерию приходится ходить по врачам. Насколько известно, после летней операции у него в ноге осталась пластина, и Ничушкин не без основания предполагал, что с ней возникнут сложности. Видимо, имплант не помогает, а скорее мешает. Напомним, что июле российский хоккеист подписал новый контракт с «Лавинами». За восемь лет он получит 49 миллионов долларов. Так что один год можно потратить на восстановление здоровья. Все-таки он принес кубок клубу, пожертвовав своим здоровьем.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|35
|23
|12
|52
|2
|Нью-Джерси
|35
|22
|13
|46
|3
|Вашингтон
|38
|20
|18
|45
|4
|Питтсбург
|35
|19
|16
|44
|5
|Айлендерс
|37
|21
|16
|44
|6
|Рейнджерс
|37
|19
|18
|44
|7
|Филадельфия
|36
|12
|24
|31
|8
|Коламбус
|34
|10
|24
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|35
|28
|7
|59
|2
|Торонто
|36
|22
|14
|50
|3
|Тампа-Бэй
|34
|22
|12
|45
|4
|Детройт
|34
|15
|19
|37
|5
|Баффало
|33
|17
|16
|36
|6
|Флорида
|36
|16
|20
|36
|7
|Оттава
|35
|16
|19
|35
|8
|Монреаль
|36
|15
|21
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|37
|22
|15
|50
|2
|Виннипег
|36
|22
|14
|45
|3
|Миннесота
|35
|20
|15
|42
|4
|Колорадо
|34
|19
|15
|41
|5
|Сент-Луис
|36
|17
|19
|37
|6
|Нэшвилл
|33
|14
|19
|33
|7
|Аризона
|34
|13
|21
|31
|8
|Чикаго
|34
|8
|26
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|24
|14
|50
|2
|Лос-Анджелес
|39
|21
|18
|48
|3
|Калгари
|37
|17
|20
|41
|4
|Сиэтл
|33
|18
|15
|40
|5
|Эдмонтон
|36
|19
|17
|40
|6
|Ванкувер
|35
|16
|19
|35
|7
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|29
|8
|Анахайм
|36
|10
|26
|24
|30.12
|03:00
|
Баффало – Детройт
|6 : 3
|30.12
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|3 : 4 ОТ
|30.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|2 : 1 Б
|30.12
|03:00
|
Флорида – Монреаль
|7 : 2
|30.12
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|2 : 1
|30.12
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|4 : 2
|30.12
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|1 : 4
|30.12
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|3 : 1
|30.12
|05:00
|
Аризона – Торонто
|6 : 3
|30.12
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|4 : 5 Б
|30.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|67
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|37
|52
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|31
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|33
|26
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|35
|25
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19