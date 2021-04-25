«Вашингтон» справился и без Овечкина. Почему он не играет и кто его заменил?

Кузнецов забил супергол и стал первой звездой матча с «Айлендерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Голы: Хэтэуэй — 5 (Дженсен), 2:33 — 0:1. Оши — 17 (Бэкстрем, Манта), 10:55 — 0:2. Бовилье — 10 (бол.), 14:28 — 1:2. Пелек — 3 (мен.), 27:37 — 2:2. Дауд — 9 (Диллон, ван Римсдайк), 32:21 — 2:3. Спронг — 8 (Кузнецов, Диллон), 34:46 — 2:4. Пажо — 14 (бол., Добсон, Барзал), 37:12 — 3:4. Кузнецов — 9, 47:35 — 3:5. Спронг — 9 (Уилсон, Кузнецов), 54:43 — 3:6. Вратари: Сорокин — Самсонов. Штраф: 2 — 4. Броски: 24 (11+8+5) — 30 (13+7+10). Наши: — - Кузнецов (13.26/1/+2), Орлов (21.32/4/+1).

25 апреля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Российскому вратарю «Айлендерс» Илье Сорокину сегодня не позавидуешь. Если в прошлой очной игре «Кэпиталс» с трудом подбирали ключи к обороне «островитян» и смогли забить лишь в серии буллитов, то сегодня команду Питера Лавиолетта было не остановить.

Главный тренер «Кэпиталс» до последнего не исключал участие в матче Александра Овечкина, но капитан «Вашингтона» на льду не появился. Напомним, что в предыдущей встрече форвард получил травму нижней части тела. Повреждение не носит серьезный характер, и россиянин должен вернуться в состав со дня на день. Интересно, что Овечкин в последний раз пропускал игру из-за травмы 5 марта 2015 года, а всего за карьеру в НХЛ по этой причине не сыграл в 18-ти матчах.

Впрочем, «столичные» не имели права уступать даже в отсутствии капитана. Сегодня свою 1600-ю встречу в регулярных чемпионатах провел Здено Хара и это пятый показатель для защитников в истории лиги. Просто невероятно до сих пор наблюдать легендарного словака в действии, а ведь ему 44 года!

«Подобные достижения всегда приятны, но они представляют собой всего лишь краткий миг, когда радуешься и празднуешь. С самого начала мне говорили, что с таким ростом и данными у меня ничего не получится. Многие команды от меня отказывались, но это лишь послужило хорошей мотивацией. Как долго я хочу играть? Посмотрим, как сложится ситуация после нынешнего сезона», — сказал перед матчем Хара.

Zdeno Chara will play in his 1,600th career game tonight against the New York Islanders. Chara, who turned 44 on March 18, joins Chris Chelios as the only defensemen to reach the 1,600 game mark at the age of 44 or older (Chelios: 46 years old at the mark). pic.twitter.com/KlZmRgqQP3 — CapitalsPR (@CapitalsPR) April 24, 2021

Его команда сделала все возможное, чтобы не расстраивать ветерана и даже после того, как «Айлендерс» отыгрались с 0:2, «Вашингтон» не дрогнул. В дело тут же включились Ник Дауд, забросивший девятую шайбу в сезоне, и Даниэль Спронг, который не играл с 18-го апреля и заменил Александра Овечкина. В середине второго периода голландский форвард воспользовался точной передачей от Евгения Кузнецова и упрочил преимущество своей команды.

У «Айлендерс» здорово получалась игра в неравных составах. Команда Барри Тротца дважды реализовала большинство и один раз отличилась в формате «4 на 5». «Вашингтон» слишком увлекся атакой, позволив защитнику «островитян» Адаму Пелеку заехать в зону соперника, как к себе домой. В этом эпизоде также не лучшим образом действовал и Илья Самсонов. Российскому вратарю доверили место в старте во втором мачте подряд и очевидно, что тренерский штаб «Вашингтона» постепенно будет определяться с первым номером на игры плей-офф.

Можно не сомневаться, что в концовке регулярного чемпионата шанс получат оба вратаря и теперь все в руках 24-летнего россиянина. Витек Ванечек вряд ли легко проиграет конкуренцию. Стоит отметить, что пока ни разу за свою карьеру в НХЛ Илья не играл в старте в трех матчах подряд. Все еще впереди.

Заключительный период остался полностью за гостями, а настоящим шедевром отметился Евгений Кузнецов. Нападающий, которому по-прежнему не хватает стабильности, издевательски проехал через всю площадку и классным броском расправился с Ильей Сорокиным.

Кузнецов поучаствовал и в последней шайбе команды, которую записал на свой счет Спронг. Кузнецов выиграл вбрасывание, Том Уилсон откатил на голландца, а тот оформил дубль.

Голландец Спронг достойно заменил Александра Овечкина и может быть доволен собой. Он заслуженно попал в тройку лучших игроков матча.

Победа сохранила «Кэпиталс» в лидерах Восточного дивизиона и они опережают на одно очко «Питтсбург». В следующей игре команда Лавиолетта вновь сразится с «Айлендерс», но уже в родных стенах. «Вашингтон» на неплохом ходу и может похвастаться не только количеством набранных очков, но и семейной атмосферой в раздевалке. В этом компоненте команде на данный момент точно нет равных.