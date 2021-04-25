Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Статьи   //    Хоккей   //    НХЛ

«Вашингтон» справился и без Овечкина. Почему он не играет и кто его заменил?

Андрей Жданюк
Андрей Жданюк
Корреспондент
Сегодня, 07:05
25 апреля. «Айлендерс» — «Вашингтон» — 3:6. Евгений Кузнецов празднует заброшенную шайбу. Фото ХК «Вашингтон», Instagram 25 апреля. «Айлендерс» — «Вашингтон» — 3:6. Фото ХК «Вашингтон»
25 апреля. «Айлендерс» — «Вашингтон» — 3:6. Евгений Кузнецов празднует заброшенную шайбу. Фото ХК «Вашингтон», Instagram
Теги:
Кузнецов забил супергол и стал первой звездой матча с «Айлендерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Вашингтон» — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
Голы: Хэтэуэй — 5 (Дженсен), 2:33 — 0:1. Оши — 17 (Бэкстрем, Манта), 10:55 — 0:2. Бовилье — 10 (бол.), 14:28 — 1:2. Пелек — 3 (мен.), 27:37 — 2:2. Дауд — 9 (Диллон, ван Римсдайк), 32:21 — 2:3. Спронг — 8 (Кузнецов, Диллон), 34:46 — 2:4. Пажо — 14 (бол., Добсон, Барзал), 37:12 — 3:4. Кузнецов — 9, 47:35 — 3:5. Спронг — 9 (Уилсон, Кузнецов), 54:43 — 3:6. Вратари: Сорокин — Самсонов. Штраф: 2 — 4. Броски: 24 (11+8+5) — 30 (13+7+10). Наши: — - Кузнецов (13.26/1/+2), Орлов (21.32/4/+1).
25 апреля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Российскому вратарю «Айлендерс» Илье Сорокину сегодня не позавидуешь. Если в прошлой очной игре «Кэпиталс» с трудом подбирали ключи к обороне «островитян» и смогли забить лишь в серии буллитов, то сегодня команду Питера Лавиолетта было не остановить.

Главный тренер «Кэпиталс» до последнего не исключал участие в матче Александра Овечкина, но капитан «Вашингтона» на льду не появился. Напомним, что в предыдущей встрече форвард получил травму нижней части тела. Повреждение не носит серьезный характер, и россиянин должен вернуться в состав со дня на день. Интересно, что Овечкин в последний раз пропускал игру из-за травмы 5 марта 2015 года, а всего за карьеру в НХЛ по этой причине не сыграл в 18-ти матчах.

Впрочем, «столичные» не имели права уступать даже в отсутствии капитана. Сегодня свою 1600-ю встречу в регулярных чемпионатах провел Здено Хара и это пятый показатель для защитников в истории лиги. Просто невероятно до сих пор наблюдать легендарного словака в действии, а ведь ему 44 года!

«Подобные достижения всегда приятны, но они представляют собой всего лишь краткий миг, когда радуешься и празднуешь. С самого начала мне говорили, что с таким ростом и данными у меня ничего не получится. Многие команды от меня отказывались, но это лишь послужило хорошей мотивацией. Как долго я хочу играть? Посмотрим, как сложится ситуация после нынешнего сезона», — сказал перед матчем Хара.

Его команда сделала все возможное, чтобы не расстраивать ветерана и даже после того, как «Айлендерс» отыгрались с 0:2, «Вашингтон» не дрогнул. В дело тут же включились Ник Дауд, забросивший девятую шайбу в сезоне, и Даниэль Спронг, который не играл с 18-го апреля и заменил Александра Овечкина. В середине второго периода голландский форвард воспользовался точной передачей от Евгения Кузнецова и упрочил преимущество своей команды.

У «Айлендерс» здорово получалась игра в неравных составах. Команда Барри Тротца дважды реализовала большинство и один раз отличилась в формате «4 на 5». «Вашингтон» слишком увлекся атакой, позволив защитнику «островитян» Адаму Пелеку заехать в зону соперника, как к себе домой. В этом эпизоде также не лучшим образом действовал и Илья Самсонов. Российскому вратарю доверили место в старте во втором мачте подряд и очевидно, что тренерский штаб «Вашингтона» постепенно будет определяться с первым номером на игры плей-офф.

Можно не сомневаться, что в концовке регулярного чемпионата шанс получат оба вратаря и теперь все в руках 24-летнего россиянина. Витек Ванечек вряд ли легко проиграет конкуренцию. Стоит отметить, что пока ни разу за свою карьеру в НХЛ Илья не играл в старте в трех матчах подряд. Все еще впереди.

Заключительный период остался полностью за гостями, а настоящим шедевром отметился Евгений Кузнецов. Нападающий, которому по-прежнему не хватает стабильности, издевательски проехал через всю площадку и классным броском расправился с Ильей Сорокиным.

Кузнецов поучаствовал и в последней шайбе команды, которую записал на свой счет Спронг. Кузнецов выиграл вбрасывание, Том Уилсон откатил на голландца, а тот оформил дубль.

Голландец Спронг достойно заменил Александра Овечкина и может быть доволен собой. Он заслуженно попал в тройку лучших игроков матча.

Победа сохранила «Кэпиталс» в лидерах Восточного дивизиона и они опережают на одно очко «Питтсбург». В следующей игре команда Лавиолетта вновь сразится с «Айлендерс», но уже в родных стенах. «Вашингтон» на неплохом ходу и может похвастаться не только количеством набранных очков, но и семейной атмосферой в раздевалке. В этом компоненте команде на данный момент точно нет равных.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Удар снизу: момент обрушения моста на Урале снял видеорегистратор
В КНР задержали корабль с семью тысячами пенисов из Нигерии
Диетологи назвали 10 продлевающих молодость продуктов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Андрей Жданюк все материалы автора
vs
1
Офсайд