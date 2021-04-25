Потрясающая серия Капризова: он забивает уже пять матчей подряд. Его команда готова пошуметь в плей-офф

«Миннесота» уверенно разобрала на выезде «Сан-Хосе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 3:6 (0:3, 0:1, 3:2)

Голы: Сутер — 2 (Гринуэй), 0:19 — 0:1. Фолиньо — 9 (Эрикссон Эк), 12:00 — 0:2. Сперджен — 6 (Хартман, Зуккарелло), 17:43 — 0:3. Фиала — 17 (Юханссон, Сперджен), 39:10 — 0:4. Кутюр — 15 (Майер, Балцерс), 41:19 — 1:4. Капризов — 22 (бол., Фиала, Бонино), 44:28 — 1:5. Кейн — 18 (Хертл, Кныжов), 44:47 — 2:5. Бликфельд — 1, 46:06 — 3:5. Бонино — 7 (п.в., Коул), 59:38 — 3:6. Вратари: Джонс (Корженарж, 20:00, 59:30 — 59:38) — Кяхкенен. Штраф: 6 — 0. Броски: 30 (4+13+13) — 26 (8+7+11). Наши: Кныжов (16.47/2/0) — Капризов (17.12/4/-1).

25 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.

«Миннесота» приехала в гости к «Сан-Хосе» и одержала седьмую победу подряд. Если в начале сезона «Уайлд» не очень тянули на команду уровня плей-офф, то теперь в Западном дивизионе они дышат в спину «Колорадо» и «Вегасу». По окончанию чемпионата клуб просто обязан снять фильм о переломном моменте, который совершенно точно можно связать с приездом одного хоккеиста.

Невероятно, как при Кирилле Капризове изменилась игра «дикарей», матчи которых еще в прошлом сезоне мог осилить не каждый хоккейный гурман. Теперь настали другие времена. Немало болельщиков в России готовы вставать посреди ночи ради новой звезды НХЛ, а жители Миннесоты скоро будут молиться на фотографию воспитанника новокузнецкого хоккея.

«Вот почему я не иду на лед во время большинства дополнительных занятий. Потому что Капризов даже на тренировках имеет привычку «раздевать» вратарей, и я не хочу сталкиваться с этим парнем, который может подорвать уверенность любому голкиперу», — шутит вратарь «Миннесоты» Кэм Тэлбот.

Российский нападающий с такой частотой устанавливает клубные рекорды, что скоро для этого заведут персональную книгу. Еще совсем недавно он побил снайперский и бомбардирский рекорды (среди новичков) Мариана Габорика, а сегодня забил в пятом матче подряд. Разумеется, такой голевой серии у новичков в истории клуба еще не было. Сегодня Капризов отметился восьмой шайбой в большинстве и сделал счет на табло 5:1. Для него этот гол стал 22-м в сезоне.

«Сан-Хосе» мало чем запомнился в этом матче, да и в последнее время такое происходит крайне редко. Команда как будто уже мысленно находится в отпуске, а главная цель на сезон в виде рекорда Патрика Марло достигнута. Кстати, сегодня легендарного канадца чествовали на домашнем льду. Церемония получилась очень эмоциональной, со слезами на глазах у виновника торжества, но все это никак не отразилось на игре «акул». Лишь в третьем периоде хозяева нашли в себе силы огрызнуться и наказать соперника за потерю концентрации. Однако затем Ник Бонино забил в пустые ворота и поставил в матче точку.

The #StanleyCup Playoffs are going to be WILD!



Please welcome the @mnwild to the party, folks. ? pic.twitter.com/vfF5LwQZGv — NHL (@NHL) April 25, 2021

Таким образом, «Миннесота» продолжила победное шествие и в 11-й раз в клубной истории вышла в плей-офф. Теперь пришло время готовиться к большим матчам.