Перехвалить Капризова уже невозможно. Форвард «Миннесоты» сделал дубль и преодолел отметку в 20 шайб за сезон

Приз лучшему новичку «Колдер Трофи» готовится к погрузке в Новокузнецк.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Капризов — 20 (Сперджен), 7:44 — 0:1. Мур — 8 (Виларди, Уокер), 19:59 — 1:1. Капризов — 21 (бол., Раск, Фиала), 26:41 — 1:2. Штурм — 8 (Бонино, Соуси), 51:19 — 1:3. Копитар — 11 (Даути, Бьернфот), 55:17 — 2:3. Эрикссон Эк — 15 (п.в., Сутер), 59:50 — 2:4. Вратари: Петерсен (57:25 — 58:28, 58:46 — 59:50) — Тэлбот. Штрафы: 4 — 6. Броски: 42 (11+20+11) — 24 (6+7+11). Наши: Капризов (15.28/6/+1).

24 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.

Каждый раз, когда после очередной игры «Миннесоты» хвалишь Кирилла Капризова, то в комментариях пишут наше старое русское «Не перехвалите!». Искренне уверен, что помочь словить «звездняк» или как-то смутить статьей-оммажем 23-летнего хоккеиста, который достойно прошел испытание медными трубами после золотого гола в олимпийском финале и Кубке Гагарина, попросту нереально. Время, когда Кирилла нужно было оберегать от внимания прессы в страхе, что дифирамбы могут испортить его, давно уже прошло.

Да и как можно не похвалить «убийцу с лицом ребенка», который в матче с «Лос-Анджелесом» преодолел отметку в 20 шайб за «Миннесоту», сделав второй дубль в НХЛ.

Просто посмотрите, как роскошно Кирилл забил первый гол, наказав Анже Копитара за потерю на чужой синей линии, и открыл счет! 97-й номер «Миннесоты» получил пас от Джареда Сперджена на красной, нехитрым финтом убрал шайбу под себя, издевательски «раздев» Мики Андерсона, и воткнул ее в сетку. Красота как она есть!

«Кингз» сумели сравнять счет за секунду до сирены на первый перерыв усилиями Тревора Мура. Однако во втором периоде Блэйк Лизотт схватил удаление, и Капризов, который перманентно дежурит на дальнем пятачке в большинстве, увидев разряженное пространство, здорово подготовил бросок и с кистей мощно уложил шайбу под ловушку праворукому американцу Кэлвину Петерсону.

Впрочем, победной стала шайба немца Нико Штурма в середине третьего периода. За пять минут до конца Копитар исправился за ошибку в первом периоде и вернул интригу, красиво объехав ворота, но в итоге не помог своей команде испортить праздник Капризову и помешать воспитаннику «Кузни» стать первой звездой матча. Если кто-то и верил, что нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон сможет отобрать «Колдер» у крышесносного россиянина, то извините — трофей лучшему новичку лиги готовится к погрузке в Новокузнецк.