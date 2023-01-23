Кумовство, блат и саботаж в НХЛ. Почему в «Ванкувере» сменился тренер
Хоккей Будро нравился болельщикам, но не владельцу
История с уходом Брюса Будро из «Ванкувера» получилась драматичной: едва сдерживаемые тренером слезы, искренние кричалки со стороны зрителей на «Роджерс Арене», назначенные на роль «плохих парней» клубные боссы Джим Рутерфорд (президент) и Патрик Альвин (генеральный менеджер). Готовый киношный сюжет для спортивной мелодрамы, в которой добро неожиданно проигрывает злу. По нынешним временам, когда к мнению болельщиков принято как минимум прислушиваться, ситуация странная. Но только в том случае, если отталкиваться от эмоций в моменте.
Будро за год с небольшим работы в «Ванкувере» успел влюбить в себя всех своими искренними эмоциями и ярким атакующим хоккеем. После Трэвиса Грина, при котором «Кэнакс» действовали схематично и серо, это был прорыв. Однако достаточно быстро стало понятно, что этот рискованный шаг вдолгую не сработает. Игре команды не хватало баланса. В первую очередь в оборонительных действиях. До тех пор пока этот недостаток своими великолепными действиями скрывал вратарь Тэтчер Демко, все смотрелось относительно неплохо. Но в нынешнем сезоне его накрыли проблемы со здоровьем, поэтому симпатичную команду настигли проблемы, и ее начало лихорадить.
Назначение Будро в декабре 2021-го состоялось по инициативе владельца клуба Франческо Аквилини. Выяснить, чем руководствовался магнат, невозможно. Причуды богатых далеко не всегда поддаются общепринятой логике. Спустя несколько дней Аквилини утвердил Рутерфорда и Альвина, заложив тем самым мину замедленного действия. Для Северной Америки и хоккея, в частности, такие слова, как «непотизм», «кумовство» и «блат», давно стали такими же привычными, как и для Восточной Европы. Везде и всегда стараются тащить своих. Более того, иногда это делают в ущерб текущим задачам.
Нынешний случай с «Ванкувером» только на первый взгляд кажется вопиющим. Если проследить назначения в различных энхаэловских организациях, то давняя дружба и родственные связи часто играют более значительную роль, чем профессионализм и опыт.
Журналисты пишут очень осторожно о таких вещах, прекрасно понимая, что в Северной Америке пресловутая «свобода слова» заключена в жесткие рамки. Однако, даже читая между строк, можно было легко предположить, что Будро и Альвен не сошлись взглядами по ряду вопросов. Например, перевод шведа Хегландера и россиянина Подколзина, которые считались безусловными игроками основного состава, видится прямым следствием подковерной борьбы главного тренера и генерального менеджера.
Слабая по именам и возможностям оборона «Кэнакс» очевидно требовала укрепления, но в межсезонье этого не было сделано. Возможно, на то имелись объективные причины. Но прямо сейчас, когда маски оказались сорваны, в голову приходит только одно слово — саботаж.
Что даст Токкет
Рутерфорд и Альвин протащили своего кандидата. Вместе с Риком Токкетом они ранее успешно работали в системе «Питтсбурга». Если абстрагироваться от нервозной обстановки и первоначальной реакции на увольнение Будро, в нынешнем назначении виден объективный резон. «Кэнакс» нужно измениться таким образом, чтобы команда стала больше думать об игре в своей зоне и меньше пропускать.
Токкет — харизматичный в прошлом форвард, чувствовавший себя как рыба в воде в силовых действиях. Излишняя «плюшевость» «Ванкувера» временами бросалась в глаза. Против нее соперникам было очень удобно играть. Новый тренер может устранить эту проблему.
Но все не так однозначно. Не в его пользу говорит самостоятельный опыт работы в «Аризоне». Более унылой и скучной команды, на фоне которой оборонительный стиль от Зинэтулы Билялетдинова часто кажется праздником хоккея, в НХЛ давно не приходилось видеть. В отличие от Аризоны в Британской Колумбии блестяще разбираются в мельчайших нюансах. Системный хоккей с минимумом риска взыскательной канадской публике продать невозможно. Спасет «Ванкувер» при таком раскладе только радикальный прогресс в результатах. С парой второсортных вратарей Сет Мартин — Коллин Делиа уверенности в этом не может быть по определению. Похоже, «Кэнакс» еще долго придется выбираться из кризиса. Не добавляет радости почти неизбежный уход капитана команды Бо Хорвата. Ему сделали контрактное предложение, которое близко к оскорбительному, учитывая его уровень и роль в команде.
На месте российского форварда команды Андрея Кузьменко и его агента Дэна Мильштейна сейчас долго не надо думать. Лучше как можно быстрее подписать с клубом новый контракт. С приходом Токкета «Ванкувер» будет больше нацелен на оборону, результативность команды и ее ведущих форвардов должна просесть. Даже наличие шведского кудесника Элиаса Петтерссона может не спасти. И прямо сейчас Кузьменко, который блестяще вписался в атакующую систему Будро, кажется, от тренерской перестановки пострадает больше других.
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|П
|О
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|31
|17
|63
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|48
|28
|20
|63
|3
|Миннесота
|45
|25
|20
|54
|4
|Колорадо
|45
|25
|20
|53
|5
|Нэшвилл
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|22
|24
|50
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|23
|24
|49
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|15
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|45
|14
|31
|32
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|В
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|60
|2
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|58
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|27
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Чикаго – Лос-Анджелес
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|О
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|88
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