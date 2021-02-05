Разбираем статистические достижения Александра Великого.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Стром — 3 (Фокс, Панарин), 1:41 — 1:0. Битетто — 1 (Руни), 29:15 — 2:0. Хагелин — 1 (Хэтэуэй, Сгарбосса), 38:57 — 2:1. Стром — 4 (Панарин, Какко), 47:55 — 3:1. Овечкин — 3 (Бэкстрем), 51:01 — 3:2. Бучневич — 3 (п.в., Зибанежад, Панарин), 59:33 — 4:2.

Вратари: Шестеркин — Ванечек (58:23 — 59:33).

Штраф: 17 — 13.

Броски: 31 (15+8+8) — 33 (8+14+11).

Наши: Бучневич (15.38/3/0), Панарин (20.21/5/+2) — Овечкин (27.17/7/0), Орлов (14.29/1/+1).

5 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

THE GR8 GETS NO. 709! ? pic.twitter.com/zuz0pK2KVa — Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2021

Александр Овечкин отличился в матче против «Рейнджерс» (2:4) и вышел на седьмое место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Нападающий «Вашингтона» обошел Майка Гартнера и сделал еще один шажок в сторону великого достижения Уэйна Гретцки. Правда, от канадской легенды россиянин отстает на невообразимые 185 голов, а вот идущий шестым Фил Эспозито опережает Ови на восемь шайб, замыкающий тройку (и владеющий европейским рекордом) Яромир Ягр — на 57.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Все три гола в текущем сезоне Овечкин забил в равных составах. По этому показателю (445 шайб) он занимает девятое место в истории лиги, преследуя все того же Эспозито. Помимо Фила капитану «Вашингтона» вполне по силам догнать Бретта Халла, Майка Гартнера и Марселя Дионна. А вот результаты Ягра (93 гола отставания), Горди Хоу (121) и Гретцки (172) покорить будет крайне сложно.

Лидеры НХЛ по голам в равных составах. Фото «СЭ»

Овечкин в очередной раз подтвердил статус главного врага «Рейнджерс» в XXI веке. С момента дебюта в лиге россиянин огорчил их 36 раз. После завершения эры «оригинальной шестерки» только шесть форвардов забивали «рейнджерам» больше. И если на результат Марио Лемье (61 гол) Овечкин замахнется лишь при условии завершения карьеры после 50 лет, то цифры Майка Босси и Марка Рекки (не говоря уже от Троттье, Проппе и Бондре) ему по силам перекрыть в ближайшие два-три года.

Лучшие снайперы в матчах против «Рейнджерс» с начала сезона-1967/68. Фото «СЭ»

Удивительно, но 35-летний Овечкин во второй раз за последние 10 лет провел на площадке больше 27 минут, показав второй результат нынешнего сезона для нападающих. Больше Александра (да и то на полминуты) в одном матче сезона-2020/21 играл только гораздо более молодой немец Леон Драйзайтль. Кстати, получасовой рубеж в 2021 году преодолевали только семь игроков, в том числе и российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, которому принадлежат пятый (30.46) и десятый (30.05) результаты сезона.