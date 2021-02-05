Прошлогодний кошмар Бобровского продолжается, а Худобин не вытянул «Даллас»

Боб и его «Флорида» пропустили 6, Добби и «Даллас» — 4, но зато Радулов набрал 3 (0+3) очка.

«Флорида» — «Нэшвилл» — 5:6 ОТ (2:2, 3:1, 0:2, 0:1)

Голы: Юбердо — 2, 1:28 — 1:0. Форсберг — 5 (бол., Эллис, Джохансен), 9:02 — 1:1. Юбердо — 3 (Нутиваара, Хернквист), 10:09 — 2:1. Ярнкрок — 2 (Форсберг), 15:48 — 2:2. Экблад — 3 (бол., Барков, Юбердо), 20:54 — 3:2. Дюшен — 1 (Форсберг, Гранлунд), 26:50 — 3:3. Барков — 3 (бол., Юбердо, Яндл), 28:01 — 4:3. Юбердо — 4, 35:54 — 5:3. Йоси — 2 (Экхольм, Форсберг), 57:54 — 5:4. Дюшен — 2 (бол., Казинс, Хаула), 59:03 — 5:5. Форсберг — 6 (Арвидссон), 64:00 — 5:6.

Вратари: Бобровский — Сарос (Ринне, 40:00, 57:27 — 57:54, 58:22 — 59:03).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 36 (14+10+11+1) — 41 (14+10+16+1).

Наши: — — Тренин (11.05/2/0).

5 февраля. Майами. BB&T Center.

Центральный дивизион, несмотря на наличие двух финалистов последнего розыгрыша Кубка Стэнли — «Тампы» и «Далласа», сложно назвать мощным. Слишком разнородны по своим составам и возможностям его участники. И все-таки удачный старт «Флориды», которая до матча с «Нэшвиллом» набрала 11 очков в шести матчах, воспринимался почти как сенсация. Команда серьезно обновилась в межсезонье, лишившись двух ярких нападающих — Евгения Дадонова и Майка Хоффмана. Но сейчас претензий к нападению быть не может, поскольку в наличии имеется 26 заброшенных шайб за семь игр. Звезды Александр Барков и Джонатан Юбердо держат высочайший уровень, набрав в матче с «Хищниками» на двоих 7 (4+3) очков, причем канадец сделал хет-трик.

Этого, как оказалось, для победы не хватило. Сергей Бобровский три предыдущих матча в чемпионате выиграл — все за пределами основного времени (два в овертайме и один в серии послематчевых бросков), но при этом пропустил девять шайб. Перед нынешним чемпионатом хотелось верить, что российский вратарь избавился от кошмаров прошлого сезона и обрел душевное равновесие. Действительность показывает обратное. Бобровский продолжает борьбу со своими демонами и пока, если отталкиваться от ключевых статистических показателей, начисто проигрывает конкуренцию скромному по заслугам середняку Крису Дриджеру.

Вроде бы и не скажешь, что в ворота россиянина залетели «бабочки» после бросков хоккеистов «Нэшвилла». Но голкипер с зарплатой 10 миллионов долларов в год должен тащить свою команду в сложных ситуациях. Этого не происходит. Гости стали играть вшестером с пустыми воротами более чем за две минуты до истечения основного времени и дважды забили в такой ситуации. В овертайме швед Филип Форсберг обокрал своего соотечественника Алекса Веннберга и расправился с Бобровским.

What a night for Filip Forsberg and the @PredsNHL! pic.twitter.com/9wDx1FuZ0i — NHL (@NHL) February 5, 2021

«Коламбус» — «Даллас» — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Голы: Бьоркстранд — 4 (Григоренко, Джонс), 2:23 — 1:0. Рословик — 1 (Робинсон, Веренски), 16:59 — 2:0. Хинтс — 2 (бол., Гурьянов, Радулов), 21:18 — 2:1. Лайне — 3 (Доми, Тексье), 27:50 — 3:1. Дикинсон — 2 (Радулов, Хейсканен), 37:42 — 3:2. Аткинсон — 2 (Бьоркстранд, Рословик), 43:42 — 4:2. Бенн — 3 (Радулов, Павелски), 51:01 — 4:3.

Вратари: Корписало — Худобин (58:11 — 58:18, 58:41).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (9+8+8) — 28 (12+9+7).

Наши: Гавриков (17.53/0/-1), Григоренко (9.49/1/0) — Гурьянов (17.23/1/-2), Радулов (20.23/4/+2).

5 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.

Возраст — последнее, на что должен грешить профессионал, играющий в сильнейшей лиге мира, если анализировать спад конкретного хоккеиста. Например, Антон Худобин в НХЛ вышел на пик своих возможностей, когда ему было уже за 30 и часть его сверстников уже завершила карьеру. Место россиянина в воротах «Далласа» сомнению сейчас не подлежит, поскольку Бен Бишоп продолжает лечиться и в строй вернется нескоро. Однако четверг оказался для наших голкиперов-ветеранов грустным. Худобин не выручил в игре с «Коламбусом». Дела у него не задались с самого начала, когда он пропустил в ближний угол после броска Оливера Бьоркстранда.

«Блю Джэкетс» отыгрались за поражение двухдневной давности (3:6), но «Даллас» был ничем не хуже. Отлично смотрелось ударное звено «Старз» Джейми Бенн — Джо Павелски — Александр Радулов, которым на троих больше 100 лет. Россиянин и вовсе был лучшим игроком на льду в составе обеих команд. Оборона и Худобин на этот раз подвели. Первый гол финского снайпера Патрика Лайне за «Коламбус» получился для него не совсем типичным. Он доехал до ворот не без труда и в борьбе с защитниками не слишком сильно бросил с неудобной руки. Шайба все же просочилась в сетку через не выручившего российского вратаря. Дружелюбное похлопывание по спине со стороны главного тренера Джона Тортореллы было показательным. Хотя сам финн, давая интервью во втором перерыве, не слишком радовался и каялся в ошибках. Пока ему сложно вписаться в схемы рабоче-крестьянского «Коламбуса».