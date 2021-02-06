Российский нападающий — специалист по соотечественникам. Сегодня он забил Василевскому
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Наместников — 2 (Задина, Меррилл), 10:00 — 0:1. Марун — 1, 13:56 — 1:1. Гудроу — 1 (Рутта, Пойнт), 37:29 — 2:1. Гудроу — 2 (п.в., Коулман, Макдона), 59:32 — 3:1.
Вратари: Василевский — Грайсс (58:37 — 59:32).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (14+9+9) — 28 (12+12+4).
Наши: Сергачев (20.42/3/+1) — Наместников (17.25/4/+1).
6 февраля. Тампа. Amalie Arena.
Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников сегодня забросил вторую шайбу в сезоне, но его команда вновь не сумела добыть очки в матче против «Тампы». Тем не менее, у вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского было намного больше работы, чем в прошлой игре.
«Хочу быть частью перестройки «Детройта». Знаю Стива Айзермана очень давно. Я вырос в Мичигане и всегда был рядом с командой, когда за нее выступал мой дядя Вячеслав Козлов. В некотором смысле я как будто бы вернулся домой», — говорил перед сезоном Владислав Наместников. Пока дела в его любимой команде детства идут неважно. «Красные крылья» проиграли восьмую встречу подряд, а очки набрали только в двух из них. У Наместникова, в свою очередь, один из худших показателей полезности в команде и 3 (2+1) очка в 12 играх.
При этом в противостоянии с «Тампой» Владислав предельно мотивирован. Именно в этом клубе россиянин провел свой лучший сезон в НХЛ и неплохо смотрелся в звене с Никитой Кучеровым и Стивеном Стэмкосом. Да и задрафтован он был в 2011 году именно «молниями».
В середине первого периода российский нападающий закрыл обзор Василевскому и удачно подставился под шайбу.
Забивает Наместников в этом сезоне только российским вратарям: до этого он поразил ворота «Далласа», которые защищал Антон Худобин.
В прошлом матче «Детройт» нанес по воротам «Тампы» всего 16 бросков, но сегодня «крылья» играли гораздо активнее и за два периода уже бросили 24 раза. Однако если дать «Лайтнинг» почувствовать кровь, то остановить их уже будет очень трудно. Точный бросок Пэта Маруна восстановил равновесие.
Стоит отметить, что сегодня флоридцы играли в ретро-комплекте формы, которая у болельщиков со стажем вызовет острое чувство ностальгии.
Победная шайба на счету Баркли Гудроу. Он же в конце встречи оформил дубль, поразив уже пустые ворота «Детройта».
Михаил Сергачев провел на площадке почти 21 минуту при показателе полезности «+1». Андрей Василевский справился с 27 бросками и признан лучшим игроком матча.
Также стоит отметить, что Василевский одержал десятую победу подряд над «Детройтом» (10-0-0). Больше побед подряд над одним оппонентом только у голкипера «Бостона» Туукки Раска — 12-0-0 против «Аризоны».
Не лучший день для Проворова
«Филадельфия» — «Бостон» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы: ван Римсдайк — 6 (бол., Густафссон, Жиру), 40:27 — 1:0. Маршан — 7 (Пастрняк, Макэвой), 52:01 — 1:1. Керали — 2 (Бьорк, Крейчи), 52:28 — 1:2.
Нереализованный буллит: Фэраби (Филадельфия Флайерз), 36:25.
Вратари: Эллиотт (57:41) — Раск.
Штраф: 11 — 17.
Броски: 24 (7+4+13) — 23 (5+8+10).
Наши: Проворов (26.48/2/-1) — -.
6 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.
В Филадельфии «Флайерз» сыграли в четвертый раз за сезон с «Бостоном», но пока ни разу так и не смогли обыграть соперника. Вновь защитник «Филадельфии» Иван Проворов получил самый большой айс-тайм в команде - почти 27 минут на площадке. Тем не менее, встреча для россиянина получилась неоднозначной.
Первого гола в матче пришлось ждать вплоть до третьего периода. Хозяева отличились в большинстве, а шайбу на свой счет записал Джеймс Ван-Римсдайк. Американский форвард набирает очки уже в шестой игре подряд.
Стоит отметить, что реализовать численный перевес у «летчиков» получилось только с четвертой попытки. И пришлось это на тот момент, когда из первой бригады убрали Проворова. Иван - один из лидеров команды по очкам в большинстве (3), но при нем розыгрыш шайбы заметно замедляется. Какое решение примет тренерский штаб в следующих матчах — говорить рано. Но американские болельщики сильно критикуют Проворова за действия в неравных составах.
Вот так российский защитник едва не потерял шайбу у своих ворот, играя в большинстве.
В середине третьего периода Брэд Маршан сравнял счет, а очередным очком в сезоне отметился Давид Пастрняк. Проворов пытался закрыть левую штангу, но сделать этого не получилось.
Всего через 27 секунд шикарный бросок получился у нападающего «Бостона» Шона Керали. Его шайба стала для «Брюинз» победной. Кстати, «Бостон» наряду с «Ванкувером» — лучшие команды лиги по результативности в третьих периодах (19 голов).
В матче хоть и было много борьбы, но скучать не приходилось. Вот так, например, выглядела скамейка штрафников «Бостона». 28 минут штрафа на две команды — почти как в старые добрые времена.
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