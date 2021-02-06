Наместников забивает редко, но только российским вратарям.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Наместников — 2 (Задина, Меррилл), 10:00 — 0:1. Марун — 1, 13:56 — 1:1. Гудроу — 1 (Рутта, Пойнт), 37:29 — 2:1. Гудроу — 2 (п.в., Коулман, Макдона), 59:32 — 3:1.

Вратари: Василевский — Грайсс (58:37 — 59:32).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (14+9+9) — 28 (12+12+4).

Наши: Сергачев (20.42/3/+1) — Наместников (17.25/4/+1).

6 февраля. Тампа. Amalie Arena.

Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников сегодня забросил вторую шайбу в сезоне, но его команда вновь не сумела добыть очки в матче против «Тампы». Тем не менее, у вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского было намного больше работы, чем в прошлой игре.

«Хочу быть частью перестройки «Детройта». Знаю Стива Айзермана очень давно. Я вырос в Мичигане и всегда был рядом с командой, когда за нее выступал мой дядя Вячеслав Козлов. В некотором смысле я как будто бы вернулся домой», — говорил перед сезоном Владислав Наместников. Пока дела в его любимой команде детства идут неважно. «Красные крылья» проиграли восьмую встречу подряд, а очки набрали только в двух из них. У Наместникова, в свою очередь, один из худших показателей полезности в команде и 3 (2+1) очка в 12 играх.

При этом в противостоянии с «Тампой» Владислав предельно мотивирован. Именно в этом клубе россиянин провел свой лучший сезон в НХЛ и неплохо смотрелся в звене с Никитой Кучеровым и Стивеном Стэмкосом. Да и задрафтован он был в 2011 году именно «молниями».

В середине первого периода российский нападающий закрыл обзор Василевскому и удачно подставился под шайбу.

Забивает Наместников в этом сезоне только российским вратарям: до этого он поразил ворота «Далласа», которые защищал Антон Худобин.

В прошлом матче «Детройт» нанес по воротам «Тампы» всего 16 бросков, но сегодня «крылья» играли гораздо активнее и за два периода уже бросили 24 раза. Однако если дать «Лайтнинг» почувствовать кровь, то остановить их уже будет очень трудно. Точный бросок Пэта Маруна восстановил равновесие.

Absolute rocket ??? pic.twitter.com/Evy0VI1Rgp — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 6, 2021

Стоит отметить, что сегодня флоридцы играли в ретро-комплекте формы, которая у болельщиков со стажем вызовет острое чувство ностальгии.

Победная шайба на счету Баркли Гудроу. Он же в конце встречи оформил дубль, поразив уже пустые ворота «Детройта».

A Goody of a goal ? pic.twitter.com/KiEYNx64zZ — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 6, 2021

Михаил Сергачев провел на площадке почти 21 минуту при показателе полезности «+1». Андрей Василевский справился с 27 бросками и признан лучшим игроком матча.

Также стоит отметить, что Василевский одержал десятую победу подряд над «Детройтом» (10-0-0). Больше побед подряд над одним оппонентом только у голкипера «Бостона» Туукки Раска — 12-0-0 против «Аризоны».

Не лучший день для Проворова

«Филадельфия» — «Бостон» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: ван Римсдайк — 6 (бол., Густафссон, Жиру), 40:27 — 1:0. Маршан — 7 (Пастрняк, Макэвой), 52:01 — 1:1. Керали — 2 (Бьорк, Крейчи), 52:28 — 1:2.

Нереализованный буллит: Фэраби (Филадельфия Флайерз), 36:25.

Вратари: Эллиотт (57:41) — Раск.

Штраф: 11 — 17.

Броски: 24 (7+4+13) — 23 (5+8+10).

Наши: Проворов (26.48/2/-1) — -.

6 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.

В Филадельфии «Флайерз» сыграли в четвертый раз за сезон с «Бостоном», но пока ни разу так и не смогли обыграть соперника. Вновь защитник «Филадельфии» Иван Проворов получил самый большой айс-тайм в команде - почти 27 минут на площадке. Тем не менее, встреча для россиянина получилась неоднозначной.

Первого гола в матче пришлось ждать вплоть до третьего периода. Хозяева отличились в большинстве, а шайбу на свой счет записал Джеймс Ван-Римсдайк. Американский форвард набирает очки уже в шестой игре подряд.

Стоит отметить, что реализовать численный перевес у «летчиков» получилось только с четвертой попытки. И пришлось это на тот момент, когда из первой бригады убрали Проворова. Иван - один из лидеров команды по очкам в большинстве (3), но при нем розыгрыш шайбы заметно замедляется. Какое решение примет тренерский штаб в следующих матчах — говорить рано. Но американские болельщики сильно критикуют Проворова за действия в неравных составах.

Вот так российский защитник едва не потерял шайбу у своих ворот, играя в большинстве.

Charlie Coyle vs. Ivan Provorov on the Flyers' power play: pic.twitter.com/d9hDdBCfuh — Conor Ryan (@ConorRyan 93 ) February 6, 2021

В середине третьего периода Брэд Маршан сравнял счет, а очередным очком в сезоне отметился Давид Пастрняк. Проворов пытался закрыть левую штангу, но сделать этого не получилось.

Всего через 27 секунд шикарный бросок получился у нападающего «Бостона» Шона Керали. Его шайба стала для «Брюинз» победной. Кстати, «Бостон» наряду с «Ванкувером» — лучшие команды лиги по результативности в третьих периодах (19 голов).

В матче хоть и было много борьбы, но скучать не приходилось. Вот так, например, выглядела скамейка штрафников «Бостона». 28 минут штрафа на две команды — почти как в старые добрые времена.