Ежегодный топ-лист от журналистов «СЭ»

За несколько дней до старта регулярного чемпионата НХЛ «СЭ» представляет свою традиционную версию рейтинга 50 лучших хоккеистов лиги. В голосовании участвовали сотрудники отдела хоккея: каждый автор выбирал свою версию топ-50 — все вместе они складывались в общий рейтинг. Главный критерий остался неизменным — выступления игрока в последнем сезоне, при этом результаты в прошлые годы тоже учитываются, пусть и в меньшей степени.

В этом году в составлении рейтинга принимали участие восемь журналистов: Павел Климовицкий, Артур Хайруллин, Михаил Зислис, Михаил Скрыль, Иван Богун, Иван Шитик, Андрей Жданюк и Дмитрий Фещенко.

50 лучших игроков НХЛ. Фото «СЭ»

Коннор Макдэвид вот уже третий год подряд не спускается с места Зевса на хоккейном Олимпе. Как и в прошлом году, сразу четыре автора поставили его на первую строчку. В предыдущем сезоне наследник Гретцки, Лемье и Кросби во второй раз в карьере собрал хет-трик из «Харта», «Арт Росса» и «Тэда Линсдея», но командными трофеями хедлайнер «Эдмонтона» похвастаться все также не может. Отбрасывает ли это тень на величие? Безусловно. Однако даже без Кубка Стэнли в свои 24 уникум из Онтарио по-прежнему остается одним из самых совершенных хоккеистов в истории.

А вот другой канадский суперцентр Нэйтан Маккиннон, у которого нет такой же внушительной россыпи индивидуальных наград, после вылета во втором раунде с «Колорадо» потерял одну позицию в нашем рейтинге. И это означает, что спустя сезон статус «первого после Бога» возвращается к двукратному обладателю Кубка Стэнли и лауреату неофициальной премии «за лучшую пресс-конференцию десятилетия» Никите Кучерову. Да, россиянин полностью пропустил регулярку. Но его игра и 32 очка в плей-офф — это космос, помноженный на бесконечность.

Поднялся на три позиции и лучший голкипер планеты Андрей Василевский, который получил максимальное количество очков от одного из наших журналистов. К сожалению, вновь не нашлось места в рейтинге Сергею Бобровскому, чья карьера уже второй сезон подряд катится в тартарары, — его не упомянул в топ-50 ни один из составителей. Кто знает, может, появление первенца в семье и мысли о последнем шансе сыграть на Олимпиаде разгонят туман в голове одного из самых дорогих вратарей лиги. Зато вполне мог попасть в топ-50 Семен Варламов, отыгравший вполне солидный сезон за «Айлендерс» Барри Тротца, — от замкнувшего чарт американца Куинна Хьюза его отделили всего несколько баллов.

Практически не изменились позиции Виктора Хедмана, Леона Драйзайтля и Артемия Панарина. Поэтому извините, Андрей Викторович, но вы отработали вхолостую. Разбитной парень из Коркино по-прежнему звенит, в отличие от его «Рейнджерс». Не выпали из первой десятки самые стабильные представители «дискотеки для тех, кому за 30» Патрик Кейн, Сидни Кросби и Брэд Маршан.

Кому не нашлось места в топ-10, так это Остону Мэттьюсу, которого канадский телевещатель TSN в своем рейтинге расположил сразу после Макдэвида и Маккиннона. Мы же решили, что ставить бесхребетного американца, который исчезает в плей-офф, как залетный отец после беременности, выше Кучерова и других кубковых бойцов — полнейший сюр. Не дала совесть закинуть в пантеон и увядающего Александра Овечкина, который скатился с 11-й на 15-ю строчку. Время великого снайпера уходит.

Впрочем, у Евгения Малкина дела еще хуже — наш лучший центр после скомканного сезона и участившихся травм откатился в четвертый десяток. Даже если делать поправку на возраст, такая потеря позиций выглядит катастрофой.

Достаточно сильно упал и золотой актив Рода Бриндамора и «Каролины» Андрей Свечников. Вряд ли прошлый сезон 21-летнего форварда «Харрикейнз», который этим летом получил 8-летний контракт на 62 миллиона долларов, можно назвать провалом. Но в сокращенном чемпионате у воспитанника «Ак Барса» не случилось ожидаемого прогресса. Верим, что в новом сезоне он сделает широкий шаг вперед.

Совершенно точно стоит порадоваться за Кирилла Капризова. Обладатель «Колдер Трофи» выбил с петель дверь в лучшую лигу мира, влюбил в себя фанатов «Миннесоты» и за одну неполную регулярку стал полноценной частью энхаэловской элиты. Первый бомбардир «Уайлд» мог бы занять место повыше, но некоторые авторы «СЭ» посчитали, что сибиряку не хватает банальной выслуги лет. Однако быстрое попадание в топ-30 — это успех.

Главный прорыв сезона — Кэйл Макар, чьи котировки выросли сразу на 20 пунктов. Всего за два сезона в Денвере канадский малыш с роскошным катанием превратился в постоянного кандидата на «Норрис Трофи» и стал вторым защитником в нашем рейтинге, оставив позади эталон из Палаты мер и весов в лице швейцарца Романа Йоси и не менее многофункционального соотечественника Алекса Пьетранджело.