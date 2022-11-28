Рекордная серия Капризова! Русская звезда набирает очки уже девять матчей подряд

Нападающего «Миннесоты» невозможно остановить.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Аризона» — 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Голы: Капризов — 13 (Эрикссон Эк), 8:08 — 1:0. Стил — 4 (Капризов, Бродин), 24:01 — 2:0. Шмальц — 3 (Гостисбеер, Келлер), 38:36 — 2:1. Сперджен — 2 (Миддлтон, Эрикссон Эк), 40:36 — 3:1. Болди — 9 (бол., Капризов, Эддисон), 46:33 — 4:1. Крауз — 10 (Маччелли), 56:42 — 4:2. Мозер — 3 (Бьюгстад, Маччелли), 58:12 — 4:3.

Вратари: Флери — Ингрэм (57:58 — 58:12, 58:42).

Штраф: 19 — 13.

Броски: 28 (11+10+7) — 23 (5+8+10).

Наши: Капризов (22.36/5/0) — -.

27 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Аризона» — одна из самых слабых команд КХЛ. Матчи против «койотов» — отличная возможность для многих игроков набрать очки. Но и относиться пренебрежительно к «Аризоне» нельзя — недавно команда обыграла «Каролину» (4:0), а в начале ноября выдавала трехматчевую победную серию.

Повел «Миннесоту» за собой, как обычно, Кирилл Капризов. Именно российский нападающий открыл счет в середине первого периода, когда Джоэль Эрикссон Эк отобрал шайбу в чужой зоне и сделал передачу на Капризова.

Классное владение шайбой — то, что отличало «Миннесоту» в этой игре. Уровень мастерства команды существенно выше, что и продемонстрировали хозяева перед вторым голом. Потрясающе контролируя шайбу при игре в формате «4 на 4», Бродин и Капризов вывели на бросок Сэма Стила. За четыре сезона в «Анахайме» 24-летний центр не показывал ничего особенного, но сейчас за какие-то заслуги играет с Капризовым и Зуккарелло. Кажется, это идеальный момент для роста.

Еще одну классную передачу Капризов сделал в большинстве — Болди классно замкнул перевод Кирилла.

«Миннесота» чуть было не упустила преимущество в три шайбы, расслабившись под занавес матча, но все-таки удержала победу. Капризов же продлил свою результативную серию до девяти матчей — это рекорд для него в НХЛ. А результативными передачами он отмечается уже восемь игр подряд — это повторение клубного рекорда Джима Дауда (2001/02).