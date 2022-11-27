Русский нападающий лихо ворвался в НХЛ. Он продолжает влюблять в себя фанатов
Камбэк «Блюз»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (3:1, 1:0, 0:3, 0:1)
Голы: Экблад — 4 (Луостаринен, Форслинг), 1:20 — 1:0. Гудас — 2, 2:58 — 2:0. Верхэге — 12 (Райнхарт), 8:47 — 3:0. Саад — 4 (Лейво, ОРайлли), 11:39 — 3:1. Лунделл — 3 (мен., Райнхарт, Форслинг), 32:50 — 4:1. ОРайлли — 6 (Росен, Саад), 48:16 — 4:2. Кайру — 8 (Фолк, Крюг), 53:43 — 4:3. Тарасенко — 5 (Барбашев, Бучневич), 56:11 — 4:4. Кайру — 9 (Крюг, Тарасенко), 61:08 — 4:5.
Вратари: Найт — Грайсс.
Штраф: 15 — 11.
Броски: 37 (17+16+4+0) — 37 (11+6+19+1).
Наши: — - Барбашев (16.56/0/-1), Бучневич (20.41/4/0), Тарасенко (19.56/4/0).
Майами. FLA Live Arena. 15649 зрителей.
С конца октября «Сент-Луис» неизменно играет сериями и чередует успешные и неудачные отрезки. Все началось с восьми поражений подряд, которые сменились семиматчевой победной серией. Следом — снова два поражения. Выезд для команды Крэйга Беруби складывался из рук вон плохо. «Блюз» сгорели «Баффало» (2:6) и «Тампе» (2:5). К обороне и вратарю Джордану Биннингтону осталось немало вопросов. Против «Флориды» тренеры доверились номинальному дублеру Томасу Грайссу. И по итогам двух периодов не сказать, что немецкий голкипер перевернул неприятную ситуацию «Блюз».
Лихая «Флорида» отгрузила Грайссу три шайбы с 17 бросков за первый период и оформила четвертый гол, играя в меньшинстве, во втором отрезке. «Пантерз» создали солидный задел, чтобы без нервотрепки довести матч до победы. Возглавивший летом команду Пол Морис запомнился консервативными порядками по работе в «Виннипеге». Перенести наработки и собственный стиль на куражистую «Флориду» в полном объеме пока не удается. Провальный третий период с «Сент-Луисом» — наглядное подтверждение этого. «Пантерз», ведя 4:1, разбазарили преимущество и позволили «Музыкантам» перевести матч в овертайм.
В «Сент-Луисе» собрана кубковая банда, которая знает, как переворачивать неудачные матчи и серии. Дело не только в конкретных личностях. Чтобы выбраться из тяжелого положения, стараний одного звена недостаточно. В такие моменты проявляется характер и дух всей команды. И «Флорида» вместе с молодым вратарем Спенсером Найтом дрогнула, когда Райан О'Райлли, Джордан Кайру и Владимир Тарасенко обнуляли ее старания. Четвертый — спасительный — гол получился полностью русским. Иван Барбашев и Павел Бучневич ассистировали Тарасенко.
Овертайм закончился на 68-й секунде. Кайру оформил дубль и распустил болельщиков по домам. «Сент-Луис» совершил героический камбэк и вырвал победу в овертайме. С «Блюз», несмотря на все проблемы, не бывает скучно. Закаленная кубковыми сериями команда даст бой любому сопернику и по-прежнему способна вытаскивать тяжелые матчи.
Кузьменко продолжает забивать
«Вегас» — «Ванкувер» — 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)
Голы: Бесер — 3 (бол., Экман-Ларссон, Гарлэнд), 9:22 — 0:1. Миллер — 11 (бол., Хьюз, Кузьменко), 18:57 — 0:2. Петтерссон — 11 (бол., Хьюз, Миллер), 31:33 — 0:3. Кузьменко — 9 (Оман, Джошуа), 33:19 — 0:4. Хорват — 16 (Миллер, Хегландер), 39:58 — 0:5. Маршессо — 8 (Смит, Теодор), 56:43 — 1:5.
Вратари: Томпсон — Мартин.
Штраф: 20 — 26.
Броски: 27 (7+7+13) — 35 (13+12+10).
Наши: — - Кузьменко (16.43/2/+1), Михеев (18.02/3/0).
27 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.
Андрей Кузьменко лихо ворвался в НХЛ. Когда экс-форвард СКА подписал контракт с «Ванкувером», возникали небезосновательные опасения, как россиянин адаптируется в новой лиге. Где выше скорости, плотность и индивидуальное мастерство игроков. Однако они не подтвердились. Кузьменко, получив доверие главного тренера Брюса Будро, закрепился в основе «Кэнакс» и лишь на короткий отрезок выпадал из состава. В КХЛ Андрей мог играть на чистых шайбах, получать свободный лед и рисовать шедевры. В НХЛ нападающему пришлось заняться непривычной работой: идти на пятак, воевать у бортов и добывать голы в несвойственной манере.
Универсализм, проявленный Кузьменко, явно впечатлил Брюса Будро. В выездном матче с «Вегасом» Андрея определили во второе звено с Ильей Михеевым и Элиасом Петтерссоном, и россиянин продлил результативную серию до четырех игр. «Ванкувер» методично увеличивал преимущество от периода к периоду. «Кэнакс» трижды реализовали большинство, и в одной из шайб поучаствовал Кузьменко, который ассистировал Джею Ти Миллеру. Во втором периоде Андрей отличился сам, удачно замкнув передачу Нильса Омана из-за ворот.
После сорока минут игры «Ванкувер» вел в пять шайб. Так что третий период превратился в формальность. «Вегас» оправдал единственную интригу, сумев пробить Спенсера Мартина. Помимо голов, команды порадовали двумя яркими драками. Конор Гарлэнд схлестнулся с Джонатаном Маршессо, а Дакота Джошуа — с Киганом Колесаром. На большее «Голден Найтс» могли не рассчитывать. «Кэнакс» добились убедительной победы, действуя лучше как в равных составах, так и в большинстве и меньшинстве. Солидный матч провел голкипер Мартин, который остался без «сухаря», но отразил 26 бросков. А Кузьменко продолжил влюблять в себя фанатов «Ванкувера», радуя голами и передачами в четвертом матче подряд.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|22
|18
|4
|36
|2
|Айлендерс
|23
|15
|8
|30
|3
|Каролина
|22
|11
|11
|27
|4
|Питтсбург
|22
|11
|11
|25
|5
|Рейнджерс
|22
|10
|12
|24
|6
|Вашингтон
|23
|9
|14
|21
|7
|Филадельфия
|22
|7
|15
|19
|8
|Коламбус
|20
|7
|13
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|18
|3
|36
|2
|Торонто
|23
|13
|10
|31
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|26
|4
|Тампа-Бэй
|20
|12
|8
|25
|5
|Флорида
|21
|10
|11
|23
|6
|Монреаль
|21
|11
|10
|23
|7
|Баффало
|21
|9
|12
|18
|8
|Оттава
|20
|7
|13
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|22
|12
|10
|28
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|25
|3
|Колорадо
|19
|12
|7
|25
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|22
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|19
|7
|12
|17
|8
|Чикаго
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|16
|7
|33
|2
|Сиэтл
|20
|12
|8
|27
|3
|Лос-Анджелес
|23
|12
|11
|26
|4
|Эдмонтон
|21
|11
|10
|22
|5
|Калгари
|21
|9
|12
|21
|6
|Ванкувер
|21
|8
|13
|19
|7
|Сан-Хосе
|23
|7
|16
|17
|8
|Анахайм
|21
|6
|15
|13
|27.11
|00:00
|
Каролина – Калгари
|3 : 2
|27.11
|02:30
|
Флорида – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ
|27.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 1
|27.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|1 : 4
|27.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|5 : 2
|27.11
|04:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|- : -
|27.11
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|4 : 1
|27.11
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|1 : 5
|27.11
|22:00
|
Миннесота – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|36
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|22
|35
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|21
|32
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|22
|18
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|21
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|14
|1.99
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|16
|2.19