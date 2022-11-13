Малкин все еще хорош. Но у «Питтсбурга» слишком много проблем

Команда упустила победу в Монреале.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)

Голы: Андерсон — 4, 1:48 — 1:0. Питри — 3 (бол., Ракелль, Зукер), 21:46 — 1:1. Ракелль — 6 (Петтерссон, Зукер), 23:29 — 1:2. Кофилд — 9 (Гуле, Сузуки), 40:49 — 2:2. Малкин — 7 (Зукер, Питри), 43:19 — 2:3. Сузуки — 10, 44:09 — 3:3. Макгинн — 4 (Картер, Дюмулин), 54:02 — 3:4. Монахэн — 3 (бол., Друэн, Дак), 54:42 — 4:4. Хоффман — 5 (Дак, Гуле), 61:03 — 5:4.

Вратари: Аллен — Джерри.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 42 (7+19+14+2) — 24 (4+8+11+1).

Наши: Дадонов (12.33/1/0) — Малкин (17.11/2/+1).

Монреаль. Centre Bell.

Яркая игра Евгения Малкина на старте сезона стала одним из самых позитивных моментов для его «Питтсбурга». Российский ветеран, которому исполнилось уже 36 лет, по-прежнему очень заметен и эффективен в атакующих действиях. На данный момент он идет по графику «больше очка в среднем за игру»: 16 (7+9) в 15 матчах. Видимо, уральца в данный момент не сильно донимают старые проблемы со здоровьем, что сказывается на его игре самым положительным образом. Во встрече против «Монреаля» ему удалось отметиться красивым голом.

Дело не только в прекрасной результативности. Россиянин был активен на протяжении всей встречи и явно выделялся на фоне своего старого товарища Сидни Кросби. Канадец «взял «выходной», потерявшись на фоне скоростного и агрессивного соперника. «Монреаль» в своем нынешнем виде не готов к большим свершениям, но смотреть за ним очень приятно. Талантливая молодежь, которую здорово мотивирует харизматичный главный тренер Мартен Сен-Луи, опасна уже сейчас и здорово прогрессирует. Рядом с уже сыгранной связкой умницы Ника Сузуки и снайпера Коула Кофилда в первом звене на глазах расцветает выменянный из «Чикаго» Кирби Дак. Скорость, энергичность, самоотдача — этих составляющих в игре «Канадиенс» вполне хватает для того, чтобы относиться к этой команде с уважением уже сейчас. «Питтсбург» трижды вел в счете по ходу матча, но каждый раз хозяева быстро находили в себе силы восстановить равновесие.

При всем уважении к наглости молодого «Монреаля», справляться с таким давлением игроки «Пингвинз» обязаны хотя бы в силу опыта. Получается это далеко не всегда. Команда позволяет соперникам часто бросать по своим воротам и много пропускает. В Восточной конференции по пропущенным шайбам хуже положение только у находящегося на самом дне «Коламбуса». Основой голкипер Тристан Джарри действует слабо, пропуская чуть больше 3,5 шайбы в среднем за матч. От зоны плей-офф команду отделяет всего два очка, но главному тренеру Майку Салливану надо что-то срочно делать, чтобы вернуть игровой баланс. Пока с этим явные проблемы. Тому же Малкину уже давно не 25 лет, когда он мог зачастую решать все важные вопросы в одиночку. Возраст — это фактор, с которым всегда необходимо считаться. Гол «Монреаля» в овертайме, когда от российского ветерана легко умчался молодой Дак, был показателен.