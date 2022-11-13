Малкин все еще хорош. Но у «Питтсбурга» слишком много проблем
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
Голы: Андерсон — 4, 1:48 — 1:0. Питри — 3 (бол., Ракелль, Зукер), 21:46 — 1:1. Ракелль — 6 (Петтерссон, Зукер), 23:29 — 1:2. Кофилд — 9 (Гуле, Сузуки), 40:49 — 2:2. Малкин — 7 (Зукер, Питри), 43:19 — 2:3. Сузуки — 10, 44:09 — 3:3. Макгинн — 4 (Картер, Дюмулин), 54:02 — 3:4. Монахэн — 3 (бол., Друэн, Дак), 54:42 — 4:4. Хоффман — 5 (Дак, Гуле), 61:03 — 5:4.
Вратари: Аллен — Джерри.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 42 (7+19+14+2) — 24 (4+8+11+1).
Наши: Дадонов (12.33/1/0) — Малкин (17.11/2/+1).
Монреаль. Centre Bell.
Яркая игра Евгения Малкина на старте сезона стала одним из самых позитивных моментов для его «Питтсбурга». Российский ветеран, которому исполнилось уже 36 лет, по-прежнему очень заметен и эффективен в атакующих действиях. На данный момент он идет по графику «больше очка в среднем за игру»: 16 (7+9) в 15 матчах. Видимо, уральца в данный момент не сильно донимают старые проблемы со здоровьем, что сказывается на его игре самым положительным образом. Во встрече против «Монреаля» ему удалось отметиться красивым голом.
Дело не только в прекрасной результативности. Россиянин был активен на протяжении всей встречи и явно выделялся на фоне своего старого товарища Сидни Кросби. Канадец «взял «выходной», потерявшись на фоне скоростного и агрессивного соперника. «Монреаль» в своем нынешнем виде не готов к большим свершениям, но смотреть за ним очень приятно. Талантливая молодежь, которую здорово мотивирует харизматичный главный тренер Мартен Сен-Луи, опасна уже сейчас и здорово прогрессирует. Рядом с уже сыгранной связкой умницы Ника Сузуки и снайпера Коула Кофилда в первом звене на глазах расцветает выменянный из «Чикаго» Кирби Дак. Скорость, энергичность, самоотдача — этих составляющих в игре «Канадиенс» вполне хватает для того, чтобы относиться к этой команде с уважением уже сейчас. «Питтсбург» трижды вел в счете по ходу матча, но каждый раз хозяева быстро находили в себе силы восстановить равновесие.
При всем уважении к наглости молодого «Монреаля», справляться с таким давлением игроки «Пингвинз» обязаны хотя бы в силу опыта. Получается это далеко не всегда. Команда позволяет соперникам часто бросать по своим воротам и много пропускает. В Восточной конференции по пропущенным шайбам хуже положение только у находящегося на самом дне «Коламбуса». Основой голкипер Тристан Джарри действует слабо, пропуская чуть больше 3,5 шайбы в среднем за матч. От зоны плей-офф команду отделяет всего два очка, но главному тренеру Майку Салливану надо что-то срочно делать, чтобы вернуть игровой баланс. Пока с этим явные проблемы. Тому же Малкину уже давно не 25 лет, когда он мог зачастую решать все важные вопросы в одиночку. Возраст — это фактор, с которым всегда необходимо считаться. Гол «Монреаля» в овертайме, когда от российского ветерана легко умчался молодой Дак, был показателен.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|15
|12
|3
|24
|2
|Айлендерс
|16
|10
|6
|20
|3
|Каролина
|15
|9
|6
|19
|4
|Рейнджерс
|16
|7
|9
|17
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|16
|6
|Вашингтон
|16
|7
|9
|16
|7
|Питтсбург
|15
|6
|9
|15
|8
|Коламбус
|14
|4
|10
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|13
|2
|26
|2
|Торонто
|16
|8
|8
|19
|3
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|4
|Монреаль
|15
|8
|7
|17
|5
|Флорида
|15
|8
|7
|17
|6
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|14
|8
|Оттава
|14
|5
|9
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|9
|6
|19
|2
|Виннипег
|13
|8
|5
|17
|3
|Колорадо
|13
|8
|5
|17
|4
|Миннесота
|14
|7
|7
|15
|5
|Чикаго
|14
|6
|8
|15
|6
|Аризона
|14
|6
|8
|13
|7
|Нэшвилл
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|13
|3
|26
|2
|Лос-Анджелес
|17
|10
|7
|21
|3
|Сиэтл
|15
|8
|7
|18
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|14
|6
|8
|14
|6
|Ванкувер
|15
|4
|11
|11
|7
|Сан-Хосе
|16
|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|15
|4
|11
|9
|14.11
|02:00
|
Бостон – Ванкувер
|- : -
|14.11
|02:00
|
Миннесота – Сан-Хосе
|- : -
|14.11
|02:00
|
Рейнджерс – Аризона
|- : -
|14.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|- : -
|14.11
|04:00
|
Сиэтл – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|13
|23
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|15
|12
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|15
|11
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|9
|1.80
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|12
|1.95
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08