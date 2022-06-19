Ничушкин — в компании Буре и Федорова. А Василевского от антирекорда финалов отделил один гол

Статистические итоги матча «Колорадо» — «Тампа» (7:0).

Во втором матче решающей серии «Колорадо» на своей площадке забросил семь безответных шайб в ворота действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй». «Лавины» повторили свое достижение 26-летней давности. В июне 1996 года «Колорадо» разгромил «Флориду» со счетом 8:1. Также с разницей в семь шайб побеждали «Сиэтл Метрополитан» и «Бостон», крупнее — только «Питтсбург», который в 1991 году разнес «Миннесоту Норт Старз» со счетом 8:0.

Самые крупные победы в истории финалов Кубка Стэнли. Фото «СЭ»

Начало разгрому чемпиона положил Валерий Ничушкин, ставший пятым российским игроком, которому удалось оформить дубль в финале Кубка Стэнли. Ранее по два гола забивали Павел Буре из «Ванкувера», звезды «Детройта» Сергей Федоров и Игорь Ларионов, а также нынешний оппонент Ничушкина Никита Кучеров.

Дубли российских игроков в финале Кубка Стэнли. Фото «СЭ»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал десятым вратарем, пропустившим в плей-офф XXI века более шести голов. При этом до российского антирекорда «Колорадо» Андрея не довело. Ведь 20 лет назад «Лавины» огорчили Евгения Набокова из «Сан-Хосе» аж восемь раз.